Con Gobierno dividido, presenta Trump informe

Washington– El presidente Donald Trump adelantó que la “unidad” será el tema de su segundo discurso del Estado de la Unión, el primero bajo un Gobierno dividido, y agregó que respeta a Stacey Abrams, quien dará la réplica demócrata.

“Espero que haga un buen trabajo. La respeto”, comentó Trump sobre Abrams, quien será la primera mujer afroamericana en emitir la réplica.

Trump pronunciará su discurso hoy martes ante una sesión conjunta del Congreso en un momento delicado en el que se realizan negociaciones sobre mantener al Gobierno abierto y financiar el muro fronterizo que el presidente exige como parte de cualquier acuerdo.

Los miembros del Congreso invitaron a los trabajadores federales preocupados de que ocurra otro cierre gubernamental después del 15 de febrero.

Y la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones también está presente.

Además, Trump estará rodeado de los recordatorios vivientes de los cambios provocados por las elecciones de 2018 que dieron a los demócratas la mayoría en la Cámara de Representantes.





Cantidad récord de mujeres

Sentada detrás de él, estará la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, quien logró que el mandatario diera marcha atrás a su exigencia del muro fronterizo a cambio de poner fin al cierre de Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos.

Entre la audiencia estará una cantidad récord de mujeres en el Congreso, muchas de las cuales vestirán prendas color blanco, en honor a las sufragistas.

En la galería de arriba estará Victorina Morales, quien trabajó en uno de los clubes de Trump en Nueva Jersey durante años a pesar de que nació en Guatemala y vivía en Estados Unidos de forma indocumentada.

Morales, quien es invitada de la demócrata de Nueva Jersey, Bonnie Watson Coleman, dijo en una entrevista que es respetuosa con el presidente.

Sin embargo, tiene un mensaje para él luego de años de escucharlo describir a los migrantes como escorias que toman los empleos de los estadounidenses.

“Que ya deje el muro, que no separe más a las familias y que se concentre en la reforma migratoria”, manifestó durante una entrevista con The Associated Press.

También asistirá otra mujer que limpió la ropa del presidente y tendió su cama en su club de Bedminster, Nueva Jersey.

Sandra Díaz, originaria de Costa Rica, trabajó en el club de Trump de 2010 a 2013, y asistirá al discurso como invitada del representante demócrata Jimmy Gomez, de California, de acuerdo con el abogado de ambas mujeres, Aníbal Romero.

Díaz, de 46 años, dijo a The Associated Press el mes pasado que también fue contratada aunque no contaba con la documentación legal requerida, y que los supervisores del club lo sabían.

Actualmente es residente legal permanente de Estados Unidos. Díaz dijo que decidió hablar porque le molesta que el presidente describa a los inmigrantes como violentos.