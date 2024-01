Con 61 muertos, el brutal frío llega a lo más profundo de EU

Memphis, Tennessee.- El clima ártico trajo más miseria a gran parte de Estados Unidos ayer sábado, especialmente para las personas más vulnerables que no estaban acostumbradas a un frío tan intenso en lugares como Memphis, Tennessee, donde se instó a los residentes a hervir agua y algunos no tenían agua en absoluto. Después de que las temperaturas bajo cero rompieran las tuberías de agua en toda la ciudad, no se esperaba que aumentaran hasta después del fin de semana.

El frío tonificante siguió a una semana de tormentas a las que se atribuyeron al menos 61 muertes en Estados Unidos, muchas de ellas por hipotermia o accidentes de tráfico.

Se rompieron tantas tuberías en Memphis que la presión del agua cayó en toda la ciudad. Preocupado por una posible contaminación, Memphis Light, Gas & Water instó a sus más de 400 mil clientes a hervir agua para beber o lavarse los dientes o utilizar suministros embotellados el sábado mientras los equipos trabajaban las 24 horas del día para hacer las reparaciones.

“Nuestra producción y tratamiento de agua está funcionando bien”, dijo la empresa en un correo electrónico. “No podemos dar estimaciones de restauración hasta que se identifiquen todas las fugas”.

La empresa de servicios públicos dijo que más de 100 empleados se ofrecieron como voluntarios el sábado para identificar roturas y se instó a los residentes a informar sobre fugas en la calle, en casas y en edificios desocupados.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Memphis abrió siete estaciones de distribución de agua embotellada el sábado, una en cada distrito municipal. Otros dos estaban operando en las estaciones de bomberos.

Una gran franja de Estados Unidos estaba bajo avisos de sensación térmica, desde Montana hasta el centro de Florida. Fue particularmente duro en el Medio Oeste. El viento hizo sentir una temperatura de -26 grados Celsius (-14.8 Fahrenheit) en Iowa City el sábado, y la sensación térmica durante la noche rondaba los cero grados en Oklahoma City.

La sensación térmica bajó a -28 grados Celsius (-18.4 Fahrenheit) la madrugada del sábado en Vermont, donde el Stowe Mountain Resort instó a los esquiadores más resistentes a “sacar todas las cosas que necesitan para colgarse en la montaña de manera segura, tomar descansos frecuentes para calentarse en el interior y mantenerse atentos unos a otros para detectar signos de congelación”.

La nieve disminuyó gradualmente en el noreste después de cubrir una gran área que incluía Washington y la ciudad de Nueva York, pero llegaba más a Virginia Occidental, donde el servicio meteorológico predijo hasta 10 centímetros más el sábado, junto con ráfagas de viento de hasta 64 kph, provocando una sensación térmica de hasta -29 grados Celsius (-20.2 Fahrenheit).

Más nieve con efecto de lago azotó el noroeste de Indiana del viernes al sábado, creando condiciones casi blancas cerca del lago Michigan y volviendo traicionero el concurrido corredor de carreteras que entra y sale de Chicago.

“Estamos como arriesgándonos, tirando los dados”, dijo Frank Finney a WBBM-TV. Finney y su familia navegaban por la Interestatal 94 a través de Michigan City hasta La Porte, Indiana.

Sólo Tennessee registró 19 muertes, incluido un hombre de 25 años encontrado muerto en el piso de una casa móvil en Lewisburg después de que un calentador volcara y se apagara, dijo Bob Johnson, jefe adjunto de la Oficina del Sheriff del condado de Marshall.

“Había hielo en las paredes”, dijo Johnson.

En la costa oeste, se pronosticaron más lluvias heladas el sábado en la garganta del río Columbia y se esperaba que el área permaneciera cerca o bajo cero hasta al menos el domingo por la noche. Los árboles y las líneas eléctricas que ya están cubiertas de hielo podrían caer si se acumulan más, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

“Manténgase a salvo durante los próximos días mientras nuestra región intenta descongelarse”, dijo el servicio meteorológico. “Los trozos de hielo que caen también seguirán siendo un peligro”.

Miles de personas se han quedado sin electricidad desde el fin de semana pasado en partes del valle de Willamette en Oregón debido a los daños de la tormenta. A pesar del trabajo de los equipos de reparación, alrededor de 25 mil clientes se quedaron sin electricidad en Oregón el sábado, según el sitio web poweroutage.us.

El servicio meteorológico pronostica temperaturas superiores a la media en la mayor parte del país la próxima semana.