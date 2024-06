Completa Space X exitoso vuelo

Associated Press | El megacohete Starship de SpaceX despega entre una enorme nube de humo para un vuelo de prueba desde Starbase Associated Press | Un grupo de espectadores se reúne para ver el despegue del megacohete Starship de SpaceX en un vuelo de prueba desde el puerto espacial Starbase en Boca Chica, Texas Associated Press | El megacohete Starship de SpaceX despega para un vuelo de prueba desde el puerto espacial Starbase en Boca Chica

El megacohete Starship de SpaceX concretó el jueves su primer vuelo de prueba completo, regresando a la Tierra sin explotar después de despegar desde Texas. Fue el cuarto lanzamiento del cohete más grande y poderoso del mundo, con casi 121 metros (400 pies) de altura. Los tres vuelos de prueba anteriores terminaron con explosiones. Esta vez, el cohete y la nave espacial lograron amerizar de manera controlada, convirtiendo al vuelo de una hora en el más largo y exitoso hasta ahora. "A pesar de la pérdida de muchas baldosas y un alerón dañado, ¡Starship completó un amerizaje!" dijo el director general de SpaceX, Elon Musk, en un mensaje en la red social X. El Starship iba vacío al momento en que se elevó sobre el golfo de México y se dirigió al océano Índico. Minutos después del despegue, el propulsor de la primera etapa se separó de la nave espacial y cayó en el golfo exactamente como estaba planeado, después de encender sus motores. La nave espacial alcanzó una altitud de casi 211 kilómetros (130 millas) y viajó a más de 26 mil km/h (16 mil mph), antes de comenzar su descenso. Las imágenes en vivo mostraron partes de la nave espacial desprendiéndose durante el intenso calor del reingreso, pero una lente de cámara agrietada oscureció las imágenes. La nave espacial permaneció lo suficientemente intacta como para transmitir datos durante todo el trayecto hasta el lugar de amerizaje en el océano Índico. Fue un hito crucial en el plan de la compañía de reutilizar eventualmente el cohete del que la NASA y Elon Musk confían para llevar a seres humanos a la Luna y posteriormente a Marte. "Qué espectáculo", dijo la experta en lanzamientos de SpaceX, Kate Tice, desde el Control de Misión en la sede de la compañía en California. SpaceX estuvo cerca de evitar una explosión en marzo, pero perdió contacto con la nave espacial cuando se dirigía del espacio y estalló antes de alcanzar su objetivo. El propulsor también sufrió un desperfecto durante el vuelo, a 400 metros (un cuarto de milla) sobre el golfo. Los dos vuelos de prueba del año pasado terminaron en explosiones poco después de despegar desde el extremo sur de Texas, cerca de la frontera con México. El primero destrozó la plataforma de lanzamiento en Boca Chica Beach, arrojando escombros a cientos de metros (miles de pies). SpaceX actualizó el software e hizo algunos cambios en el sistema de retorno del cohete para mejorar las probabilidades. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus iniciales en inglés) autorizó esta cuarta prueba el martes, indicando que se había cumplido con todos los requisitos de seguridad. Starship está diseñado para ser completamente reutilizable. Es por eso que SpaceX quiere controlar la entrada del propulsor en el golfo y el descenso de la nave espacial hacia el océano Índico, ya que está previsto como un ensayo a futuros aterrizajes planeados. No se recuperará nada del vuelo del jueves. La más reciente prueba "logró avances importantes" hacia ese objetivo, dijo la compañía en su sitio web. La NASA ha ordenado un par de Starships para dos misiones tripuladas de alunizaje, las cuales están programadas para finales de esta década. Cada tripulación lunar usará un cohete y una cápsula de la NASA para salir de la Tierra, pero se encontrará con Starship en la órbita lunar para el viaje hacia la superficie. SpaceX ya vende viajes turísticos alrededor de la Luna. El primer cliente lunar privado, un magnate japonés, se retiró del viaje la semana pasada, argumentando los constantes retrasos en el calendario. El fundador y CEO de SpaceX tiene planes más grandes: Musk imagina flotas de Starships que llevan a personas e infraestructura necesaria para construir una ciudad en Marte.