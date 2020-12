Cómo Trump impulsó la mentira de que la elección fue robada

Washington— Elena Parent, una legisladora estatal demócrata del área de Atlanta, escuchó con incredulidad en una pequeña sala de audiencias a principios de diciembre a un torrente de testigos contando historias fantásticas sobre un presunto fraude electoral ante el Comité Judicial del Senado de Georgia.

Un coronel retirado del ejército afirmó que las máquinas de votación del estado estaban controladas por comunistas de Venezuela. Una abogada voluntaria de la campaña del presidente Trump compartió un video de vigilancia que, según dijo, mostraba a los trabajadores electorales en Atlanta contando "maletas" de boletas falsas que dieron la elección de Georgia al exvicepresidente Joe Biden. El abogado personal del presidente, Rudolph W. Giuliani, dijo al panel: "Se le debe quitar cada voto a Biden".

"Dado que esto ha sido desacreditado en repetidas ocasiones, ¿qué evidencia puede darnos que contrarreste lo que nos presentaron nuestros funcionarios electorales hace solo una hora?" Parent preguntó a uno de los testigos, y su voz se elevó con exasperación. Cuando trató de hacer una pregunta de seguimiento, el presidente del comité republicano la interrumpió.

Sus preguntas, y el hecho de que las afirmaciones eran engañosas, sin fundamento o simplemente falsas, hicieron poco para mantener los rumores bajo control. No importaba que los funcionarios electorales estatales y locales hubieran explicado lo que había en el video y hubieran realizado un recuento manual para demostrar que las máquinas no estaban manipuladas. No importaba que varios medios de comunicación detallaran, una y otra vez, que no había evidencia de fraude generalizado. No importaba que, en medio de una pandemia mundial y una demanda masiva de votos por correo, un sistema sometido a tensiones históricas se mantuviera de hecho de manera decisiva.

Para preservar su poder, Trump ha pasado las semanas desde el día de las elecciones promoviendo falsedades sobre los problemas de votación en Georgia y otros cinco estados, persuadiendo con éxito a decenas de millones de sus partidarios para que crean una mentira: que la elección le fue robada a él y ellos.

Lo ha hecho aprovechando el poder de su puesto, utilizando su púlpito en la Casa Blanca y su cuenta de Twitter para desatar una andanada de teorías de conspiración. Su asalto a la integridad de las elecciones ha recibido una gran ayuda de los medios de comunicación pro-Trump y una variedad de legisladores y abogados estatales que dieron oxígeno a las acusaciones desacreditadas, y una mayoría de los republicanos del Congreso, que pidieron a la Corte Suprema que revocara los resultados en cuatro estados.

Trump continúa presionando en su caso, incluso ahora que el colegio electoral ha elegido formalmente a Biden. En una reunión con aliados el viernes, el presidente discutió el despliegue de las fuerzas armadas para volver a realizar las elecciones y el nombramiento del abogado Sidney Powell, cuyas teorías de conspiración sobre el fraude electoral han sido ampliamente desacreditadas, como un abogado especial para investigar el resultado.

En el camino, Trump ha dañado intencionalmente dos cimientos de la democracia estadounidense que ha estado persiguiendo durante años: la confianza en los medios como fuente de información confiable y la fe en los sistemas de gobierno. Podría ser uno de sus legados duraderos.