Cómo se comparan Trump y Biden sobre la crisis climática

Durante el último debate presidencial entre Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden, se preguntó a los candidatos sobre la crisis climática y sus propuestas de campaña sobre el tema, publicó CNN.

A continuación, se muestra cómo se comparan en este tema de política:

Joe Biden

En julio de 2020, Joe Biden propuso gastar 2 billones de dólares durante cuatro años en proyectos de energía limpia y poner fin a las emisiones de carbono de las plantas de energía para 2035. En un discurso que detalla el plan, Biden calificó la amenaza que representa el cambio climático como una "única vez en la vida". oportunidad de dar nueva vida a nuestra economía ". El plan marca un cambio claro de Biden hacia los objetivos progresistas de reducir urgentemente el consumo de combustibles fósiles para combatir el cambio climático. La nueva propuesta de Biden es más ambiciosa que el plan de 10 años y $ 1,7 billones que ofreció durante las primarias demócratas, que incluía el objetivo de lograr emisiones netas cero para 2050. Su estándar propuesto de electricidad 100% limpia para 2035 se basa en un modelo propuesta inicialmente ofrecida por el gobernador de Washington Jay Inslee y luego aceptada por la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren. El mismo objetivo se incluyó en una serie de recomendaciones negociadas recientemente por un grupo de trabajo compuesto por miembros designados por Biden y el senador de Vermont Bernie Sanders y copresidido por la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, una de las principales defensoras de Green New Acuerdo.

Donald Trump

La decisión del presidente Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo climático de París, un acuerdo histórico de 2015 sobre los objetivos del calentamiento global, fue un gran golpe para la respuesta global a la crisis climática. La decisión envió un mensaje al resto del mundo de que Estados Unidos, que puede abandonar legalmente el acuerdo a partir de 2020, no liderará la lucha global contra el cambio climático. El jefe de la EPA de Trump ha dicho que, si bien cree en el cambio climático, no es una prioridad absoluta. La administración redujo dos de los monumentos nacionales de Utah. También ha presionado para abrir el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico de Alaska a la exploración de petróleo y gas, así como las aguas a lo largo de las costas del este y el Pacífico. Bajo la administración Trump, la EPA anunció que ya no requeriría que las compañías de petróleo y gas instalen monitores para detectar fugas de metano de nuevos pozos, tanques y tuberías.