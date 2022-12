Cómo perdieron los republicanos a pesar de ganar el voto popular

Washington.- Aquí hay una cifra sobre las elecciones de mitad de período de 2022 que podría sorprenderlo: los republicanos ganaron el voto popular nacional de la Cámara por tres puntos porcentuales: 51 por ciento contra 48 por ciento. Todavía ganaron por dos puntos después de ajustar las contiendas en las que solo un partido importante estaba en la boleta.

Sí, así es: los republicanos ganaron el voto popular por un margen claro, aunque modesto, incluso cuando los demócratas ganaron escaños en el Senado y estuvieron a miles de votos de quedarse con la Cámara.

Si está buscando dar sentido a las elecciones de 2022, el liderazgo republicano en la votación nacional podría ser la pieza que falta para ayudar a encajar algunas piezas extrañas del rompecabezas.

Verdadera fuerza republicana

La victoria republicana en el voto popular de la Cámara nacional no es una ilusión. No es el resultado de carreras no disputadas. No es el resultado de una participación desigual, como que los californianos se quedaran en casa mientras los tejanos se presentaban a votar. Los republicanos seguirían liderando incluso si todos los condados o estados compusieran la misma parte del electorado que en 2020.

Tampoco se trata solo de uno o dos éxitos republicanos brillantes, como Florida o Nueva York. Los republicanos superaron la actuación de Donald J. Trump en 2020 en casi todos los estados. Las excepciones son todos los estados muy pequeños con uno o dos distritos, donde las razas individuales pueden no ser representativas del panorama nacional más amplio.

O, dicho de otra manera: los republicanos habrían ganado el Senado, y de manera bastante decisiva, si tan solo a candidatos como el doctor Mehmet Oz o Herschel Walker les hubiera ido tan bien como a los candidatos republicanos a la Cámara en la misma boleta electoral.

Robustez republicana en los lugares equivocados

Si observa los estados donde los republicanos se desempeñaron mejor en el voto popular de la Cámara, hay un patrón: con la excepción de Nueva York, casi todos están en el sur.

En la medida en que hubo una llamada ola roja en este ciclo, se derramó en gran medida en un área relativamente deshabitada. Fuera de Nueva York, solo hubo un distrito competitivo de la Cámara en cualquiera de los estados donde los republicanos superaron a Trump por al menos nueve puntos, el tipo de margen que podría parecer una ola. Ninguno de estos estados tuvo una carrera competitiva por el Senado.

Mientras tanto, los demócratas consiguieron muchas de sus mejores actuaciones en el norte, incluida gran parte de Nueva Inglaterra, el medio oeste superior y el noroeste, junto con gran parte del interior del oeste.

Calidad del candidato

La ola roja, en la medida en que existió, puede haber tocado tierra en un área relativamente deshabitada, pero la marea roja aún era lo suficientemente alta como para convertir el voto de la Cámara en rojo en Georgia, Pensilvania, Arizona y Nevada, incluso cuando los demócratas ganaron cruciales escaños del Senado.

¿Cómo sobrevivieron los demócratas? Quizás la explicación más simple: en promedio, tenían mejores candidatos gracias en parte, pero no del todo, a los candidatos republicanos débiles.

Los republicanos de “MAGA”, basándose en el respaldo de Trump en las primarias, estaban muy por detrás de los republicanos convencionales. Esto por sí solo explica mucho la actuación republicana en las contiendas clave por el Senado en las que Walker, el doctor Oz, J.D. Vance y Blake Masters tuvieron un desempeño inferior o perdieron.

Todavía quedan algunos misterios

Todo esto se suma a una explicación bastante ordenada, pero hay algunos cabos sueltos que hacen pensar si le hemos dado suficiente crédito a los demócratas.

Quizás los casos más interesantes son las carreras de la Cámara en las que ningún demócrata se postuló para la reelección y los republicanos nominaron candidatos principales, como en la Octava de Colorado, la 17 de Pensilvania y la 13 de Ohio. A los demócratas a menudo les fue bastante bien en contiendas como estas, a pesar de que no hubo un republicano MAGA o un demócrata incondicional.

¿Cuál es la excusa para los republicanos allí?

Esto fue parte de un patrón más amplio de fuerza demócrata en los distritos clave de batalla, especialmente en los estados tradicionales. Sí, hubo resultados decepcionantes para ellos en ambas costas, pero hubo muy pocos resultados absolutamente malos.

Los votos populares de la Cámara nacional y estatal nos llevan a adoptar el marco de un “año republicano decente”. Pero hay suficientes ejemplos de resiliencia demócrata inexplicable por si alguien prefiriere llamarlo de otra manera.