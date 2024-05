Cómo los votantes desconectados podrían decidir 2024

"No creo que vaya a marcar la diferencia", dijo Joe Pérez, de 22 años, un aparcacoches de Las Vegas que apoyó a Donald J. Trump en 2020 y está intrigado por Robert F. Kennedy Jr. ahora.Credit...Marshall Scheuttle para The New York Times

Joe Pérez es exactamente el tipo de votante por el que se pelean el presidente Biden y el ex presidente Donald J. Trump: Un hispano de 22 años de Las Vegas que creció inclinándose por el Partido Republicano, que también apoya el derecho al aborto y al que los alborotadores del Capitolio apagaron el 6 de enero de 2021.

Pero el señor Pérez -poco entusiasmado con una revancha Biden-Trump, abrumado por las noticias y desilusionado por la política- está desconectando.

"Si me preguntas ahora qué está pasando con la carrera presidencial, o la situación en Gaza o Ucrania o lo que sea, no creo que pueda responder", dijo Pérez, que apoyó a Trump en 2020 y ahora está intrigado por Robert F. Kennedy Jr. "Ya no estoy tratando de seguir eso".

En cambio, dijo el Sr. Pérez, un valet que espera convertirse en bombero, "solo voy a tener que rodar con los golpes, porque no creo que vaya a marcar la diferencia."

De hecho, personas como él podrían ser muy importantes.

Los estadounidenses políticamente desvinculados se están convirtiendo en uno de los grupos de votantes más impredecibles, complejos y potencialmente influyentes en la carrera de 2024. Están alimentando la actual ventaja de Trump en las encuestas, pero en muchos casos proceden de comunidades tradicionalmente demócratas, lo que da a Biden la oportunidad de recuperar a algunos de ellos, si consigue captar su atención.

No son pocos los acontecimientos que podrían sacudir a los votantes alienados en los próximos cinco meses, empezando por el veredicto del primer juicio penal contra un ex presidente en la historia de Estados Unidos, que podría llegar esta semana. Aunque muchas de estas personas son históricamente votantes poco frecuentes, los que voten podrían marcar la diferencia en una carrera inevitablemente reñida.

Pero llegar a ellos es un problema. Las campañas electorales operan en un panorama mediático cada vez más fragmentado en el que prospera la desinformación -difundida especialmente por Trump y sus aliados- y los hechos básicos a menudo se ignoran, se cuestionan o se filtran a través de una lente partidista.

"La gente realmente se ha separado en sus propios callejones sin salida de información", dijo la ex representante Stephanie Murphy, demócrata de Florida. "Ahora es más difícil llegar a la gente que en elecciones anteriores debido a esa red de información desagregada o descentralizada".

El Sr. Trump haciendo campaña en el Bronx la semana pasada. El veredicto de su juicio penal en Nueva York podría llegar esta semana.Credit...Hiroko Masuike/The New York Times

Cuando tu equipo va perdiendo, no lees la página de deportes'

En unas elecciones presidenciales en las que más del 80% de los votantes, según una encuesta del Pew Research Center, dicen que desearían que uno o los dos candidatos principales no se presentaran, algunos están dejando de leer las noticias políticas.

Eso es evidente en las encuestas sobre la actualidad.

Encuestas recientes del New York Times, el Siena College y el Philadelphia Inquirer revelaron que casi el 20% de los votantes de los estados más disputados afirmaban que Biden era el responsable de acabar con el derecho constitucional al aborto, a pesar de que fueron las elecciones de Trump para el Tribunal Supremo las que contribuyeron a anular el caso Roe contra Wade.

Casi la mitad del país cree que la tasa de desempleo está en su nivel más alto en 50 años, según una encuesta de Harris realizada para The Guardian, a pesar de que está cerca de su nivel más bajo en 50 años.

Y en una encuesta reciente de Politico-Morning Consult, los votantes estaban divididos sobre quién había hecho más para "promover la mejora de las infraestructuras y la creación de empleo". El Sr. Biden firmó una ley de infraestructura de 1 billón de dólares, mientras que el Sr. Trump falló repetidamente en avanzar en el tema.

"Cuando tu equipo está perdiendo, no lees la página de deportes después del partido", dijo Ken Goldstein, profesor de política en la Universidad de San Francisco. "Tienes una gran franja del país que simplemente piensa que están perdiendo cuando se trata de política, y así la forma de lidiar con eso es simplemente no prestar atención".

Los votantes poco informados no son un fenómeno nuevo: Estudios históricos que se remontan a casi 80 años han demostrado que el público suele estar desinformado sobre cuestiones clave.

Y muchos estadounidenses siguen de cerca esta contienda.

Una encuesta de Gallup publicada este mes mostraba que el 71% de los encuestados había reflexionado "bastante" sobre las próximas elecciones presidenciales, en línea con los resultados obtenidos por estas mismas fechas en 2020 y 2008.

La gente lo está pasando mal

Según los encuestadores, los votantes que prestan menos atención tienden a ser más jóvenes o de clase trabajadora, y es más probable que participen más tarde en la contienda, si es que lo hacen.

"No es que la política no les importe, sino que tienen otras prioridades", afirma Whit Ayres, un veterano encuestador republicano. "Convertir a los votantes poco informados que favorecen a tu candidato es una de las principales tareas de los consultores políticos".

Una encuesta de NBC News realizada el mes pasado reveló que el 15% de los votantes encuestados afirmaron no seguir de cerca las noticias políticas. Entre esos votantes, Trump tenía una ventaja de 26 puntos porcentuales sobre Biden.

Por el contrario, entre los votantes que consumen principalmente noticias a través de periódicos, cadenas nacionales y noticias por cable -el 54% de los encuestados- Biden ganaba por 11 puntos.

La ventaja dominante de Trump entre los políticamente desvinculados subraya lo difícil que puede ser para Biden traducir su historial y su visión en un mensaje galvanizador y llamativo para estos votantes, algunos de los cuales están firmemente comprometidos con Trump.

Pero algunos demócratas también ven una oportunidad.

Las encuestas muestran que el presidente Biden va por detrás de Trump entre los votantes que no siguen de cerca la actualidad política. Le va mucho mejor entre las personas que leen los periódicos y ven las noticias en la televisión.Credit...Michael A. McCoy para The New York Times

"Una sola información puede tener un impacto radical en ellos, porque por definición están poco informados", dijo el ex alcalde de Nueva York Bill de Blasio.

Señalando temas como el historial de Trump sobre el derecho al aborto o el trabajo de Biden para reducir el coste de la insulina para las personas mayores, añadió: "No hace falta explicarlo mucho. Requiere centrar a la gente, sacudirla, pero no son puntos complejos de transmitir."

El Sr. Trump también sigue siendo impopular, y los demócratas apuestan a que se debilitará a medida que más votantes vean recordatorios de lo que les disgustaba de él.

Los republicanos, sin embargo, señalan que la mayoría de los estadounidenses sacaron conclusiones sobre el Sr. Trump y el Sr. Biden hace años - y que muchos votantes no están siguiendo de cerca las provocaciones del ex presidente.

"Trump, creo que se levanta y habla un montón de cosas", dijo Carla Williams, de 50 años, de Detroit.

Pero la Sra. Williams, que dijo que a menudo estaba demasiado ocupada con su trabajo en una fábrica de automóviles y un hotel para seguir de cerca las noticias, dijo que lo estaba considerando de todos modos. Ella culpó al Sr. Biden, a quien dijo que apoyaba en 2020, por el alto costo de la vida.

"La gente aquí está luchando", dijo. "Todo es caro".

Para los votantes que prestan menos atención a las noticias, las "fuerzas a corto plazo" tienden a desempeñar un papel dominante en su pensamiento sobre la política, dijo Christopher H. Achen, profesor emérito de política en la Universidad de Princeton.

"Si sube el precio de los huevos, es más probable que voten en contra del titular del cargo, aunque éste no tenga nada que ver con el precio de los huevos", afirma.

Estas son algunas de las preocupaciones que han llevado a Paul Ferando, de 61 años, de Henderson, Nevada, a considerar la posibilidad de votar por primera vez, dijo.

"Vas a la tienda de comestibles, 150 dólares por una bolsa", dijo el Sr. Ferando, que trabaja en la construcción y dijo que estaba demasiado ocupado para seguir de cerca las noticias. "Es una broma".

Y añadió sobre el señor Trump: "Este año puede que vote solo para asegurarme de que entra".

'La única noche en la que no te gritas por las elecciones'

Muchos estadounidenses consumen ahora noticias políticas a través de las redes sociales, y la aparición de TikTok ha acelerado enormemente esa tendencia.

En 2023, casi un tercio de las personas de entre 18 y 29 años recibían regularmente noticias de TikTok, un centro de causas liberales que también ha experimentado un repunte de influencers pro-Trump desde las últimas elecciones.

La naturaleza de las redes sociales -rápidas y a veces dirigidas por narradores poco fiables o malos actores- hace que las grandes audiencias sean más vulnerables a la desinformación.

"En realidad no indago mucho en ello", dijo Dean Citroni, de 30 años, de Newnan, Georgia, que trabaja en la producción de televisión y cine y dijo que predominantemente recibía noticias políticas de Facebook o TikTok. El Sr. Citroni, que dijo que "probablemente" se inclinaría por el Sr. Trump sobre el Sr. Biden, pero que estaba interesado en el Sr. Kennedy, añadió: "Alguien publica un carrete de él, probablemente lo estoy mirando, diciendo: '¡Huh! No me lo puedo creer".

Y aunque los jóvenes votantes obtienen gran parte de su información de las redes sociales individualizadas, mientras que las noticias por cable a menudo refuerzan los instintos partidistas, los estadounidenses tienen menos conexiones culturales que les unan.

TikTok y otras plataformas de medios sociales ahora tienen contenido altamente individualizado.Crédito...Yuvraj Khanna para The New York Times

La era de los grandes éxitos televisivos en horario de máxima audiencia ha dado paso a los servicios de streaming de pago. La música se ha convertido en una experiencia personalizada basada en aplicaciones. Los algoritmos de Instagram y TikTok inundan a la gente con flujos interminables e individualizados de contenidos.

Y el vocabulario compartido de los estadounidenses -y el conjunto de hechos compartidos- se está reduciendo.

"Antes se podía llegar prácticamente a todos los votantes a través de los medios electrónicos convencionales, la radio y la televisión", dijo el representante Dan Kildee, demócrata de Michigan. Ahora, dijo: "En realidad, ni siquiera se puede llegar a ellos a través de las plataformas de medios sociales más populares". La fragmentación de la información, la forma en que la gente consume la información, es mucho más difícil".

Darrell Hammond, cómico y antiguo miembro del reparto de "Saturday Night Live", dijo que esas realidades estaban incluso cambiando la naturaleza de la comedia política.

"Te gustaría pensar que, para reírse de un chiste, el público tiene que entender básicamente la premisa y estar de acuerdo con ella hasta cierto punto", dijo. "Pero ahora sólo hay generalizaciones".

Kal Penn, un actor que trabajó en la administración Obama, dijo que se retó a sí mismo a salvar la brecha a través del humor.

"Me encanta hacer algo que tu tío loco pueda ver contigo en Acción de Gracias", dijo. "Y es como la única noche en la que no os estáis gritando sobre las elecciones".