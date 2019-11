Cómo lograr que electores de Trump y liberales puedan hablar

San Francisco— Cuando cuatro republicanos y cinco demócratas se reunieron en San Francisco en un elegante complejo de condominios para hablar durante siete horas este otoño, fue tal la curiosidad de un grupo de personas que más de una docena se dedicaron a observarlos.

Algunos se preguntaron en dónde encontraron a esos simpatizantes de Trump, mientras que otros querían saber por qué pasaron un día como ése.

El anfitrión fue una organización no lucrativa llamada Better Angels, que está llevando a cabo media docena de eventos en todo el país cada semana hasta el día de las elecciones.

Su objetivo es desatar la pasión en Estados Unidos a medida que se aproxima la elección del 2020.

También existen otros más, como TruStory, una nueva red social que se dedica a alentar un buen debate. Bridge the Divide une a los jóvenes para que se involucren en una conversación “respetuosa y cara a cara”.

Muchas personas que acuden a esas reuniones de civilidad hablaron acerca de las nuevas divisiones familiares y peleas entre amigos de cara a esta elección, además de las relaciones entre personas de diferentes partidos que han sobrevivido las presidencias de Bush y Obama y ahora lo harán en la administración Trump.