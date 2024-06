Cómo las baterías de los coches eléctricos podrían ayudar a la red

The New York Times | Un cliente de Mobility House utilizando el sistema de recarga de vehículos eléctricos de la empresa en Múnich.Crédito...Laetitia Vancon para The New York Times

Los coches eléctricos son más caros que los de gasolina, sobre todo porque las baterías cuestan mucho. Pero una nueva tecnología podría convertir esos caros dispositivos en un activo, ofreciendo a sus propietarios ventajas como la reducción de las facturas de servicios públicos, menores pagos de alquiler o aparcamiento gratuito. Ford Motor, General Motors, BMW y otros fabricantes de automóviles están estudiando la posibilidad de utilizar las baterías de los coches eléctricos para almacenar el exceso de energía renovable y ayudar a las compañías eléctricas a hacer frente a las fluctuaciones de la oferta y la demanda. Los fabricantes de automóviles ganarían dinero actuando como intermediarios entre los propietarios de los coches y los proveedores de energía. Millones de coches podrían considerarse un enorme sistema energético que, por primera vez, estaría conectado a otro enorme sistema energético, la red eléctrica, según Matthias Preindl, profesor asociado de sistemas electrónicos de potencia de la Universidad de Columbia. "Estamos sólo en el punto de partida", dijo el Dr. Preindl. "En el futuro interactuarán más y podrán apoyarse mutuamente, o estresarse". Una gran pantalla plana en la pared de las oficinas de Múnich de Mobility House, una empresa entre cuyos inversores figuran Mercedes-Benz y Renault, ilustra una forma en que los fabricantes de automóviles podrían obtener beneficios al tiempo que ayudan a estabilizar la red. Los gráficos y cifras de la pantalla ofrecen una imagen en tiempo real de un mercado europeo de la energía en el que inversores y empresas de servicios públicos compran y venden electricidad. El precio varía cada minuto en función de la oferta y la demanda. La Mobility House compra electricidad cuando la energía solar y eólica es abundante y barata, y la almacena en vehículos eléctricos que forman parte de su sistema y están enchufados en toda Europa. Cuando la demanda y los precios suben, la empresa revende la electricidad. Es una jugada clásica: Comprar barato, vender caro. Los sectores del automóvil y la energía llevan años hablando de utilizar las baterías de los coches para almacenar electricidad en la red. A medida que aumenta el número de coches eléctricos en circulación, esas ideas se hacen más tangibles. El fabricante francés Renault ofrece la tecnología Mobility House a los compradores de su compacto eléctrico R5, cuyos pedidos empezó a aceptar el mes pasado. El coche, que Renault empezará a entregar en diciembre, cuesta a partir de 29.490 euros (unos 32.000 dólares) en Francia. Los compradores que se adhieran recibirán un cargador doméstico gratuito y firmarán un contrato que permitirá a Renault extraer energía de los vehículos cuando estén enchufados. Los propietarios del R5 podrán controlar cuánta energía devuelven a la red y cuándo. A cambio, obtendrán un descuento en sus facturas de electricidad. "Cuanto más se conecten, más ganarán", afirma Ziad Dagher, ejecutivo de Renault responsable del programa. Renault calcula que los participantes podrían reducir un 15% la factura energética de sus hogares. Renault, que ofrecerá la tecnología en Francia antes de implantarla en Alemania, Gran Bretaña y otros países, participará en los beneficios que la Mobility House genere del comercio de energía. Si estos servicios tienen éxito, el argumento financiero a favor de los vehículos eléctricos, una importante herramienta contra el cambio climático, se hará más fuerte. "Impulsaría realmente la adopción del V.E.", afirma Adam Langton, ejecutivo de BMW que trabaja en temas de energía. BMW ya ofrece un software que permite a los propietarios cargar sus coches eléctricos cuando la energía renovable es más abundante. Eso permite a la empresa obtener créditos de carbono y pagar a los clientes que participan en el programa. Una nueva generación de vehículos eléctricos que BMW empezará a vender el año que viene, conocida como Neue Klasse, tendrá capacidad bidireccional, lo que significa que los coches podrán tomar electricidad de la red y devolverla, además de utilizarla para alimentar sus motores. La Neue Klasse es la próxima generación de vehículos eléctricos de BMW.Credit...Ana Brigida para The New York Times Ford fue pionera en la carga bidireccional con la camioneta F-150 Lightning, que puede suministrar energía a una vivienda durante un apagón. General Motors, Hyundai y Volkswagen también ofrecen o tienen previsto ofrecer coches con carga bidireccional. A medida que estos vehículos se generalicen, el potencial de almacenamiento podría ser enorme. Se calcula que a finales de la década habrá 30 millones de vehículos eléctricos en las carreteras estadounidenses, frente a los tres millones actuales. Todos esos coches podrían almacenar tanta energía como la producción diaria de docenas de centrales nucleares. Pero, por supuesto, esos millones de coches también pueden suponer una carga para la red, que ya está recibiendo una creciente demanda de electricidad de bombas de calor y centros de datos, dijo Aseem Kapur, director de ingresos de GM Energy, una unidad de General Motors que presta servicios a los propietarios de vehículos eléctricos. Al ayudar a suavizar la demanda, "los V.E. pueden ser un recurso importante", afirmó. Pero hay que resolver algunos problemas antes de hacer realidad esta visión. Los propietarios pueden no estar muy dispuestos a que sus coches sirvan a la red porque les preocupa que la carga y descarga constantes desgasten más rápidamente sus baterías. Algunos expertos en energía afirman que la degradación sería insignificante, sobre todo si los servicios públicos utilizaran sólo una pequeña fracción de la capacidad de la batería. Renault aborda este problema ofreciendo a los participantes en su programa de almacenamiento de energía la misma garantía de ocho años y 160.000 kilómetros que reciben quienes no participan. Otro problema es que algunas empresas de servicios públicos estadounidenses y los reguladores estatales que las supervisan prefieren gestionar redes centralizadas en las que la energía fluye casi exclusivamente en una dirección: de las centrales eléctricas a los hogares y las empresas. Para vencer la resistencia de las compañías eléctricas, Maryland aprobó el mes pasado una ley que les obliga a instalar sistemas de recarga bidireccionales y a ofrecer incentivos económicos. Cada vez se reconoce más que las baterías de los vehículos eléctricos son inversiones valiosas que la mayoría de los propietarios utilizarán activamente sólo unas horas al día. "Queremos liberar todo el valor de las baterías de los vehículos eléctricos", afirma Gregor Hintler, director ejecutivo de Mobility House for North America. Si todos los coches eléctricos de Nueva York se utilizaran como almacenamiento, dijo el Dr. Preindl, profesor de Columbia, "esos vehículos serían la central eléctrica más valiosa de Nueva York con diferencia". Consolidated Edison, la empresa de servicios públicos que abastece a Nueva York y algunos de sus suburbios, está estudiando cómo gestionar los tiempos de carga y utilizar los vehículos eléctricos como almacenamiento podría ayudarle a hacer frente al rápido crecimiento de los coches con batería. Britt Reichborn-Kjennerud, directora de movilidad eléctrica de Con Ed, afirma que, contrariamente a lo que se piensa, "la red no se va a colapsar" por culpa de los coches eléctricos. "La mayor preocupación es que si no planificamos de otra manera esta carga en rápido aumento, la red no estará preparada a tiempo para soportar la transición". Con Ed suministra la energía a un depósito del Bronx para autobuses escolares eléctricos de Nueva York, donde el software Mobility House permite que más vehículos utilicen las instalaciones. Las flotas de vehículos eléctricos propiedad de empresas o administraciones públicas son una forma especialmente prometedora de almacenamiento de energía de reserva. Las furgonetas o camiones tienen baterías grandes y suelen tener rutas y horarios predecibles. Ford Pro, la división de vehículos comerciales de Ford Motor, ha empezado a ofrecer cargadores gratuitos a los clientes que permitan apagarlos durante los picos de demanda de electricidad. Los propietarios también ahorran en sus facturas de electricidad. Ford proporciona el software para gestionar los cargadores y adaptarse a las necesidades de conducción de los clientes, y gestiona la relación con las compañías eléctricas. Ford está probando el servicio en Massachusetts antes de ampliarlo a otros estados. El siguiente paso será un sistema bidireccional que permita a los vehículos enviar energía a la red. "Lo que puede hacer la recarga inteligente es reducir costes", afirma Jim Gawron, director de estrategia de recarga de la división de vehículos eléctricos de Ford. "Esa ha sido una barrera clave para los clientes".