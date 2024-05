Cómo la pandemia reconfiguró la violencia armada en Estados Unidos

Pasear por el barrio es una actividad rutinaria para muchos estadounidenses. Sin embargo, para 47 millones de personas -aproximadamente una de cada siete- ese paseo pasaría cerca del lugar donde se ha producido recientemente un homicidio con arma de fuego.

El número de personas que viven tan cerca de la violencia mortal creció drásticamente durante los años de la pandemia, según ha descubierto un análisis del New York Times, ya que el aumento de los asesinatos no sólo agravó la violencia armada en los barrios que ya la sufrían, sino que también se extendió a nuevos lugares.

Para evaluar el impacto de los años de pandemia, The New York Times creó un mapa de todos los homicidios con armas de fuego ocurridos en Estados Unidos desde 2020, utilizando datos recogidos de la policía y relatos de los medios de comunicación por la organización sin ánimo de lucro Gun Violence Archive. Para cada manzana en la que residían estadounidenses, The Times trazó entonces un círculo de un cuarto de milla para determinar cuántas personas vivían muy cerca de los asesinatos.

A menudo, no se trataba de un solo asesinato, sino de dos o tres. En casos extremos, una docena de tiroteos mortales o más se produjeron dentro de esos círculos.

"Hay muchas más armas en la calle y cuando la gente se enfada y se frustra, en lugar de liarse a puñetazos, se lía a tiros", afirma el Dr. Regan Williams, director de urgencias de un hospital infantil de Memphis que ha observado un repunte de jóvenes víctimas de tiroteos.

Aunque el nivel de violencia ha descendido desde los peores días de la pandemia, los estadounidenses siguen disparándose y matándose unos a otros con más frecuencia que en los años anteriores a la llegada del coronavirus. El impacto a largo plazo del aumento de la violencia se está dejando sentir en muchos rincones de la nación, y sin duda los investigadores lo estudiarán durante años.

"Estamos dando algunos pasos atrás desde el precipicio", afirma el Dr. Garen J. Wintemute, médico de urgencias que dirige un programa de investigación sobre prevención de la violencia en la Universidad de California en Davis. "Pero hay algunos acontecimientos ominosos. ¿Qué ocurre en una sociedad cada vez más violenta, cada vez más desconfiada, cada vez más polarizada, cada vez más indulgente con la retórica del odio?".