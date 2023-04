Cómo EU llegó a usar un spyware que estaba tratando de destruir

Washington.- El contrato secreto se finalizó el 8 de noviembre de 2021, un acuerdo entre una empresa que ha actuado como fachada del gobierno de Estados Unidos y la filial estadounidense de una notoria empresa de piratería informática israelí.

Según el acuerdo, la firma israelí, NSO Group, le dio al gobierno de Estados Unidos acceso a una de sus armas más poderosas: una herramienta de geolocalización que puede rastrear de manera encubierta teléfonos móviles en todo el mundo sin el conocimiento o consentimiento del usuario del teléfono.

Si la naturaleza del trato fue inusual (fue firmado por la empresa fachada por un hombre de negocios usando un nombre falso), el momento fue extraordinario.

Solo cinco días antes, la administración de Biden había anunciado que tomaría medidas contra NSO, cuyas herramientas de piratería informática habían sido abusadas durante años por gobiernos de todo el mundo para espiar a disidentes políticos, activistas de derechos humanos y periodistas. La Casa Blanca colocó a NSO en una lista negra del Departamento de Comercio, declarando a la empresa una amenaza para la seguridad nacional y enviando el mensaje de que las empresas estadounidenses deberían dejar de hacer negocios con ella.

El contrato secreto, que The New York Times revela por primera vez, viola la política pública de la administración de Biden y todavía parece estar activo. El contrato, revisado por The New York Times, establecía que el “gobierno de Estados Unidos” sería el último usuario de la herramienta, aunque no está claro qué agencia gubernamental autorizó el trato y podría estar usando el software espía. Permitió específicamente que el gobierno probara, evaluara e incluso desplegara el spyware contra objetivos de su elección en México.

Cuando se les preguntó sobre el contrato, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que era una novedad para ellos.

“No tenemos conocimiento de este contrato, y cualquier uso de este producto sería muy preocupante”, dijo un alto funcionario de la administración, respondiendo sobre la base del anonimato para abordar un problema de seguridad nacional.

Los portavoces de la Casa Blanca y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional se negaron a hacer más comentarios, dejando preguntas sin resolver: ¿Qué funcionarios de inteligencia o encargados de hacer cumplir la ley sabían sobre el contrato cuando se firmó? ¿Alguna agencia gubernamental dirigió el despliegue de la tecnología? ¿Podría la administración estar lidiando con un contratista del gobierno deshonesto que evade la propia política de Biden? ¿Y por qué el contrato especificaba México?

El contrato secreto ilumina aún más la batalla en curso por el control de poderosas armas cibernéticas, tanto entre gobiernos como dentro de ellos, incluido Estados Unidos.

Las armas han dado a los gobiernos el poder de llevar a cabo una vigilancia invasiva y dirigida de maneras que no estaban disponibles antes de la llegada de las herramientas. Este poder ha dado lugar a abusos, desde el espionaje del gobierno mexicano a periodistas que investigaban crímenes militares hasta el uso de tecnología NSO por parte de Arabia Saudita para piratear dispositivos de disidentes políticos. El uso de software espía contra periodistas y figuras de la oposición desató un escándalo político en Grecia.

El abuso desenfrenado del spyware comercial ha dado lugar a un aumento de los llamamientos de los líderes políticos occidentales para limitar el acceso a ellos. Y, sin embargo, su poder hace que las herramientas sean atractivas para los servicios de inteligencia, las fuerzas armadas y las fuerzas del orden tanto en democracias como en autocracias. La historia del impulso de NSO para ingresar al mercado de Estados Unidos da vida a cómo se desarrollaron estas tensiones.

El presidente Biden firmó una orden ejecutiva la semana pasada para tomar medidas drásticas contra el uso de spyware comercial por parte del gobierno. Prohíbe que los departamentos y agencias federales utilicen herramientas de piratería que puedan ser objeto de abuso por parte de gobiernos extranjeros, que puedan tener como objetivo a los estadounidenses en el extranjero o que puedan presentar riesgos de seguridad si se instalan en las redes del gobierno. La orden cubría solo el software espía de entidades comerciales, no las herramientas creadas por las agencias de inteligencia estadounidenses, que tienen capacidades internas similares.

Después de que este artículo se publicara en línea, el alto funcionario de la administración le dijo a The New York Times que si hubiera un contrato en noviembre de 2021 que le diera a Estados Unidos acceso a la herramienta NSO, violaría la nueva orden ejecutiva.

Incluso cuando la administración de Biden ha mostrado sus esfuerzos para sacar a NSO del negocio, estaba claro incluso antes de la revelación del último contrato que algunas agencias se han sentido atraídas por el poder de estas armas cibernéticas.

Elementos del expansivo aparato de seguridad nacional de Estados Unidos en los últimos años han comprado las armas, las han desplegado contra narcotraficantes y han presionado silenciosamente para consolidar su control en manos de Estados Unidos y sus aliados más cercanos. Como informó The New York Times el año pasado, el FBI compró acceso en 2019 a la herramienta de piratería más poderosa de NSO, conocida como Pegasus, que invade los teléfonos móviles y extrae su contenido.