Cómo describen los votantes de EU las elecciones en una palabra

No es ningún secreto que muchos votantes no están deseando que lleguen las elecciones de noviembre.

Una encuesta del New York Times/Siena College de febrero reveló que el 19% de los votantes tenía una opinión desfavorable tanto del presidente Biden como del ex presidente Donald J. Trump. Y el 29% de los estadounidenses cree que ninguno de los dos candidatos sería un buen presidente, según una encuesta de marzo de Gallup.

Al mismo tiempo, la perspectiva de un nuevo presidente es emocionante para muchos, y casi la mitad de los votantes de las primarias republicanas están entusiasmados con que el Sr. Trump sea su candidato, según la encuesta del Times/Siena. Aproximadamente una cuarta parte de los votantes de las primarias demócratas dijeron lo mismo sobre Biden.

Estos resultados son medidas generales de una cuestión sobre la que los estadounidenses tienen sentimientos complejos. Para profundizar un poco más, pedimos a los encuestados de Times/Siena que resumieran sus sentimientos sobre la próxima revancha en una sola palabra.

Nota: Se combinaron diferentes formas de la misma palabra, por ejemplo "preocupación" y "preocupado".

Fuente: Basado en una encuesta del New York Times/Siena College a 980 votantes registrados realizada del 25 al 28 de febrero de 2024.

Por Molly Cook Escobar y Christine Zhang

Recibimos cientos de respuestas distintas de una muestra representativa de más de 900 votantes registrados de todo el país. Combinamos respuestas como "ansioso", "aprensivo", "preocupado" e "inquieto" en una categoría que etiquetamos como "asustado"; las respuestas bajo el paraguas de "entusiasmado" y "esperanzado" se convirtieron en "feliz". "Decepcionado", "molesto" y "frustrado" se clasificaron como "enfadado".

Aproximadamente un tercio de los votantes respondieron con enfado, decepción o resignación. Y casi el mismo número de encuestados, el 30%, respondieron con palabras que indicaban miedo o aprensión.

Menos del 15% de los votantes de nuestra encuesta dieron alguna variación de feliz, entusiasmado o esperanzado.

Los votantes que dijeron que planeaban votar a Trump eran casi el doble de propensos a decir que se sentían felices por las elecciones que los que planeaban votar a Biden. Aun así, los votantes de Trump seguían siendo más propensos a dar una respuesta que indicara enfado o miedo que a decir que estaban contentos o entusiasmados.

Quizás menos esperado es que casi los mismos porcentajes de votantes de Trump y de Biden dijeran que se sentían asustados o enfadados por las elecciones. Sin embargo, los votantes de Biden eran un poco más propensos a decirlo en ambos casos, incluso teniendo en cuenta el margen de error de la encuesta.

Para saber más, pedimos a algunos encuestados que explicaran por qué eligieron las palabras que eligieron.

Histórico

"Creo sinceramente que nos encontramos en una encrucijada", declaró Chris Dozois, demócrata de 52 años de Castle Pines (Colorado). Dozois eligió la palabra "histórico" para describir sus sentimientos ante unas elecciones que, en su opinión, tienen una importancia existencial.

"Si Donald Trump gana, con la actual Corte Suprema y la retórica que escucho de él, en realidad temo que podríamos tener una crisis constitucional de inmediato", dijo el Sr. Dozois. "Podría verle indultándose a sí mismo".

Chris Dozois, un demócrata de Castle Pines, Colorado, preocupado de que "podríamos tener una crisis constitucional de inmediato" si Donald J. Trump es elegido.Credit...Stephen Speranza para The New York Times

Al Sr. Dozois, que trabaja en marketing, le preocupa que la reelección del Sr. Trump pueda tener consecuencias inmediatas para los miembros de su familia. "Mi hijo mayor es gay, así que es una amenaza existencial para él", dijo. "Tengo una hija; le están quitando la autonomía corporal". Y añadió: "Todas estas cosas son aterradoras".

"Creo que es absolutamente posible que veamos cómo el país que reconocemos y nuestra democracia se desmoronan", añadió Dozois.

Extasiada

Catherine Donnelly, republicana de Somerset (Massachusetts), no está simplemente contenta con las elecciones: está extasiada.

"Soy republicana al cien por cien", dijo la señora Donnelly, que ronda los 50 años. "Y cuando Donald Trump estaba en el cargo, en realidad estaba a favor de cada una de sus políticas".

La Sra. Donnelly, que trabaja como enfermera, dijo que había sentido una ráfaga de confianza el mes pasado después de que el Tribunal Supremo fallara en contra de los esfuerzos para impedir que el Sr. Trump apareciera en la boleta electoral en Colorado. "Me siento aún más fuerte", dijo. "No sé cómo alguien puede decirle que no".

La Sra. Donnelly dijo que se había beneficiado de las políticas económicas del Sr. Trump y que tenía esperanzas de que volvieran.

"Soy propietaria de una casa", dijo. "Tengo hijos. Quiero que alguien entienda que este país tiene que ser administrado como un negocio ".

'Enfadada'

Susan Fairchild, de 55 años, espera que las elecciones sean manipuladas a favor de Biden.

"No puedo creer -por mucho que intente hacer lo correcto- que vayamos a acabar donde estamos", dijo Fairchild, vicepresidenta de operaciones de una empresa que distribuye aparatos de gimnasia y que vive cerca de Tampa, Florida.

Susan Fairchild, que trabaja para una empresa de equipos de fitness en Florida, cree que las elecciones serán manipuladas a favor del Presidente Biden.Credit...Zack Wittman para The New York Times

"Su algoritmo y la forma en que hacen trampas va a ser mejor que el nuestro", haciéndose eco de las afirmaciones refutadas del Sr. Trump sobre el fraude durante las elecciones de 2020. "No vamos a hacer trampas", añadió.

La Sra. Fairchild dijo que se había sentido más segura cuando el Sr. Trump estaba en el cargo. "Sentí que podía confiar más en lo que se decía porque el presidente Trump tomaba preguntas frente a todos mucho", dijo. "Y no tenía teleprompter".

'Frustrados'

Había un toque de enojo en la voz de Hayden Carlos, de 29 años, de Youngsville, La., mientras describía sus sentimientos sobre la elección.

Carlos, que trabaja como abogado, es un votante independiente que votó por Trump en 2016 y por Biden en 2020. Tiene previsto volver a votar a Biden en 2024. Durante la presidencia de Trump, se dio cuenta de que no estaba de acuerdo con las políticas de Trump en temas como la inmigración.

"Lo que creo que me tragué fueron las cosas de tipo provocador", dijo el Sr. Carlos, quien dijo que se había ofrecido como voluntario para la campaña del Sr. Trump en 2016. "Fue infantil e inmaduro y divertido en ese momento, y no me di cuenta de los efectos en el mundo real de las cosas que dijo e hizo e implementó".

Después de las elecciones de 2016, el Sr. Carlos dijo: "Me estaba educando e hice cambios en mi vida personal y en la forma en que pensaba sobre las cosas."

Y añadió: "Y simplemente creo que me frustra ver que otras personas no pueden hacer lo mismo."

Trepidación

Rebecca Murphy, de 39 años, ama de casa y partidaria de Biden que vive en Dickinson Center, Nueva York, dijo que estaba temerosa pero "no asustada ni enfadada por ahora".

"Sé que los votos están ahí" para reelegir a Biden, dijo, "pero me preocupa que no vayan a aparecer".

Aumentando su sentimiento de ansiedad, dijo, estaba su sensación de que desde que el Sr. Biden ha estado en el cargo, el tumulto de los años de Trump se ha desvanecido de la memoria colectiva.

"Las cosas van bien", dijo Murphy. "Se están restableciendo las protecciones. Se ha vuelto a la normalidad. Hay un nivel de normalidad".

Pero añadió: "Es fácil olvidar lo mal y lo asustados que estábamos".