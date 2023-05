Comisión de Texas recomienda expulsión de legislador estatal

Austin, Texas.- Una comisión legislativa de Texas recomendó el sábado que el congresista republicano Bryan Slaton sea expulsado por la conducta sexual inapropiada que mostró con una pasante de 19 años. Slaton, de Royse City, podría enfrentar el martes un voto de expulsión en el pleno de la Cámara de Representantes estatal.

Slaton, de 45 años, se ha negado a comentar sobre las acusaciones y de momento no respondió un mensaje telefónico del sábado de The Associated Press, pero el mes pasado su abogado calificó de “indignantes” y “falsas” las acusaciones. El periódico The Texas Tribune fue el primer medio en reportar la recomendación de la Comisión General de Investigación.

En un informe de investigación por escrito, la comisión señaló que Slaton ofreció alcohol a la pasante de 19 años y a otro miembro joven del personal en su casa y que tuvo relaciones sexuales con la pasante mientras estaba ebria. Después le mostró a la pasante un correo electrónico amenazante, pero dijo que todo estaría bien si el incidente se mantenía en secreto. Slaton también le pidió a un colega mantener su comportamiento en secreto, según la comisión.

“La mala conducta de Slaton es grave y seria”, escribieron los miembros de la comisión en un informe, en el que agregaron que ofreció alcohol a una menor, infringió leyes laborales, abusó de su posición de poder y participó en actos de acoso.

“El hecho de que Slaton no haya expresado arrepentimiento o remordimiento por su conducta también es atroz e injustificado”, escribió la comisión. “Es la recomendación unánime de la comisión que, considerando los factores mencionados anteriormente, la única disciplina apropiada para este asunto sea la expulsión”.

La biografía legislativa de Slaton lo describe como “un orgulloso texano del este con valores y principios que representan a la gran población del este de Texas” que fue formada por su participación en la Iglesia y en reuniones familiares. También incluye sus diplomas de una escuela seminarista baptista y su trabajo como joven ministro.

Slaton ha presionado repetidamente para prohibir que menores de edad tengan acceso a espectáculos de transformistas y tuiteó su apoyo a las leyes que prohíben la atención médica para personas transgénero.

“Los niños no necesitan concentrarse en el sexo y la sexualización y debemos dejar que crezcan para ser niños y que lo hagan a medida que se acercan a la edad adulta”, sostuvo Slaton en una entrevista el año pasado. .

La investigación de mala conducta inició después que dos asistentes legislativas de 19 años y una pasante legislativa de 21 años presentaran denuncias en abril. La comisión contrató a un exjuez estatal para realizar la pesquisa, que confirmó las denuncias, dijo el sábado el presidente de la comisión, el republicano Andrew Murr, a la Cámara de Representantes estatal de 150 miembros.

Murr dijo que espera que se solicite la expulsión de Slaton el martes. Expulsar a Slaton requerirá el voto de dos tercios de los miembros de la cámara baja del estado.