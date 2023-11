Comienza desfile de Día de Acción de Gracias en Nueva York

Associated Press | El evento se desarrolla, tanto en el cielo como el asfalto, con docenas de carrozas, bandas de música de todo el país, varios grupos de payasos; 8 mil participantes Associated Press | El evento se desarrolla, tanto en el cielo como el asfalto, con docenas de carrozas, bandas de música de todo el país, varios grupos de payasos; 8 mil participantes Associated Press | El evento se desarrolla, tanto en el cielo como el asfalto, con docenas de carrozas, bandas de música de todo el país, varios grupos de payasos; 8 mil participantes

NUEVA YORK — Personajes queridos como Snoopy y Bob Esponja empezaron a surcar los cielos de Nueva York el jueves y las bandas de música iniciaron su marcha por las calles de la ciudad para dar inicio a las fiestas navideñas con el desfile tradicional del Día de Acción de Gracias de la gran tienda Macy's. El desfile arrancó en el Upper West Side de Manhattan para discurrir a lo largo de Central Park ante grandes multitudes en las calles y los millones de personas que lo siguen por televisión desde todo el país, antes de terminar frente al establecimiento emblemático de Macy's en la calle 34. Entre las grandes estrellas que participarán estará Cher, quien acaba de publicar su primer disco de Navidad. La cantante y actriz, que atesora Oscar, Emmy y Grammy en su palmarés, ocupará un lugar privilegiado: actuará justo antes de la llegada de Santa Claus, que marca el final del evento. La lista de celebridades y grupos musicales que tomarán parte del desfile incluye a Jon Batiste, Bell Biv DeVoe, Brandy, Jessie James Decker, Pentatonix y a Miss America 2023, Grace Stanke. Además habrá actuaciones de los elencos de algunos de espectáculos de Broadway. Entre los globos que se estrenan este año figura el lagarto Leo, un personaje de una película de Netflix, que mide más de 12,5 metros (40 pies) de alto, además de otros veteranos, como el de Bob Esponja, con 13,4 metros (44 pies). Algunos personas, como Snoopy, llevan muchos años entre los participantes, pero el globo de este año representa una nueva versión del Snoopy Scout con motivo del 50 aniversario de su primera aparición en las tiras ilustradas de Peanuts. "Va a ser una experiencia mágica, una experiencia llena de espectáculo, llena de entretenimiento, llena de alegría, llena de celebración", afirmó Will Coss, productor ejecutivo del desfile. La importancia del evento no está solo en el cielo. Sobre el asfalto habrá más de dos docenas de carrozas entre las que marcharán bandas de música llegadas de todo el país y varios grupos de payasos entre los 8.000 participantes, apuntaron los organizadores. Miles atestaron las aceras en la mañana fría y soleada. Los niños en los hombros de sus padres gritaban al ver pasar a Snoopy y Bob Esponja. Terri Brown, con su esposo y sus hijos de 3, 5 y 8 años estaban cansados tras el viaje en auto de 50 kilómetros (30 millas) desde Westfield, Nueva Jersey. Pero sus rostros se iluminaron al comenzar el desfile. "Siempre he querido traerlos, desde que yo venía de niña", dijo Brown. "Qué bueno que hace bien tiempo". Esta es la 97ma vez que el desfile toma las calles de la ciudad desde 1924. La retransmisión, presentada por Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker, de "Today", se emitía por la televisora NBC. El presidente Joe Biden y su esposa Jill llamaron a NBC durante el desfile. El presidente dijo a Al Roker que la gente debería tomarse un momento para sentirse agradecida de vivir en un país que tiene tanto. "Somos la nación más extraordinaria del mundo. Debemos enfocarnos en eso. Debemos enfocarnos en resolver nuestros problemas y dejar de lado el rencor", dijo Biden.