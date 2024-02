Comentarios de Trump sobre OTAN tergiversan el funcionamiento de la alianza

Associated Press | Los miembros de la OTAN no pagan por pertenecer a ella y no le deben a la organización nada más que contribuciones a un fondo en gran medida administrativo

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Varsovia.- Donald Trump, que encabeza las preferencias en Estados Unidos para obtener la candidatura presidencial republicana este año, dice que una vez advirtió que le permitiría a Rusia hacer lo que quisiera con los países miembros de la OTAN que fueran “morosos” a la hora de dedicar el 2% de su producto interno bruto a defensa. El comentario de Trump el sábado representó el caso más reciente en que el expresidente pareció ponerse del lado de un Estado por encima de los aliados de Estados Unidos. También se suma a la evidencia de que el hombre de 77 años o bien no entiende cómo funciona la OTAN o está distorsionando la verdad para obtener beneficios políticos. ¿Qué dijo Trump? En un mitin en la ciudad de Conway, Carolina del Sur, Trump recordó cómo siendo presidente le dijo a un miembro de la OTAN no identificado que retendría la ayuda estadounidense y “alentaría” a Rusia a hacer lo que quisiera con los aliados que no contribuyeran lo suficiente al gasto militar. “'¿No has pagado? ¿Eres moroso?'”, Trump relató que dijo. ”‘No, no te protegería. De hecho, les alentaría a que hicieran lo que les diera la gana. Tienes que pagar. Tienes que pagar tus facturas’”. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, replicó con una declaración inusualmente contundente, diciendo que Trump estaba amenazando la seguridad de toda la alianza transatlántica. “Cualquier insinuación de que los aliados no se defenderán entre sí socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone en mayor riesgo a los soldados estadounidenses y europeos”, dijo Stoltenberg. El presidente estadounidense Joe Biden, que parece encaminado a enfrentar a Trump en una revancha en noviembre, también emitió un comunicado en el que lo criticó. “La admisión de Donald Trump de que pretende dar luz verde a Putin para más guerra y violencia, para que continúe su brutal asalto contra una Ucrania libre, y para expandir su agresión a los pueblos de Polonia y los Estados del Báltico es terrible y peligrosa”, manifestó Biden. ¿En qué se equivocó Trump? Los miembros de la OTAN no pagan por pertenecer a ella y no le deben a la organización nada más que contribuciones a un fondo en gran medida administrativo. Es evidente que Trump no se refería a esos pagos administrativos. Su frecuente reclamo durante su presidencia, y ahora, ha sido cuánto destinan los países de la OTAN a sus propios presupuestos militares. Presidentes estadounidenses anteriores a él plantearon esa preocupación. De hecho, fue en 2014, durante el gobierno de Barack Obama, cuando los miembros de la OTAN acordaron avanzar “hacia” un gasto del 2% del PIB en defensa nacional para 2024. Stoltenberg también ha dicho que los miembros necesitan invertir más en sus fuerzas armadas. En su cumbre más reciente, efectuada en Lituania en julio, los dirigentes de la OTAN ajustaron ese compromiso al acordar destinar al menos el 2% del PIB a sus presupuestos militares. No se fijó una fecha límite para alcanzar ese objetivo. El 2% es un punto de referencia que cada miembro debería gastar en su propia defensa, de forma que pueda contribuir a la defensa conjunta de la alianza. Sin embargo, el objetivo es voluntario, y no hay deuda ni “morosidad” de por medio. Los países no pagan el dinero a la OTAN, sino que lo invierten en sus propias fuerzas armadas. La invasión de Ucrania por parte de Rusia hace casi dos años les ha dado un mayor impulso para reforzar sus ejércitos. ¿Qué es la OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial en un intento por detener la expansión del control soviético en Europa, ya que la parte oriental del continente estaba cayendo bajo el firme control del Kremlin. El primer secretario general de la alianza, el general británico Hasting Ismay, dijo que la meta era “mantener a los rusos fuera, a los estadounidenses dentro y a los alemanes abajo”. El comentario, repetido a menudo, pone de relieve cómo el temor a la expansión de Rusia ha formado parte del ADN de la alianza desde el principio. El colapso de la Unión Soviética llevó a algunos a preguntarse si aún tenía caso que la OTAN siguiera existiendo. Rusia, por su parte, ha observado con enfado el crecimiento de la alianza militar hacia el este. El presidente Vladímir Putin lleva años advirtiendo que Moscú considera una amenaza la expansión de la OTAN hacia lo que para el país es su esfera histórica de influencia. Putin intentó justificar la guerra contra Ucrania en parte citando la ampliación de la OTAN, aunque Ucrania no tenía perspectivas inmediatas de unirse a la alianza cuando los soldados rusos ingresaron al país vecino en febrero de 2022. Sin embargo, los líderes de la OTAN han dicho que Ucrania se unirá a la alianza en algún momento en el futuro. La OTAN cuenta actualmente con 31 miembros. Finlandia se convirtió en el miembro más reciente el año pasado, rompiendo con décadas de no alineación después de que Rusia invadiera Ucrania. Suecia espera unirse también, pero todavía está esperando la aprobación de Hungría, el único integrante que no ha ratificado la candidatura del país escandinavo. ¿Que más ha dicho Trump sobre el asunto? Trump tiene un historial de tergiversar lo que es la OTAN o insinuar que Washington podría no cumplir su compromiso con sus aliados. John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional, dijo en unas memorias que Trump estuvo a punto de sacar a Estados Unidos de la OTAN en 2018. Trump habló ese año de la alianza como si fuera un negocio en quiebra hasta que llegó él. “Fui a la OTAN. Y en esencia la OTAN estaba quebrando porque la gente no estaba pagando y estaba hundiéndose, hundiéndose, hundiéndose”, señaló. Lamentó también que los estadounidenses fueran “los tontos que están pagando todo esto”. El gasto de Estados Unidos en defensa, aunque muy por encima del 2%, en realidad lleva años disminuyendo. Si bien el hostigamiento de Trump a los aliados para que gasten más en defensa durante su presidencia podría haber estimulado a algunos a hacerlo, la invasión rusa de Ucrania ha sido un catalizador más fuerte para empujarlos a hacer inversiones mucho mayores. ¿Cuándo la OTAN ha salido en defensa de un aliado? Sobre el terreno, la OTAN ha ayudado a mantener la paz en los Balcanes y ha contribuido a proporcionar seguridad en Afganistán después de que una coalición liderada por Estados Unidos invadiera el país. Washington activó la cláusula de defensa común de la OTAN, conocida como Artículo 5, por primera y única vez en la historia de la alianza tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. “Polonia envió entonces una brigada del ejército a Afganistán durante una década y no presentamos ninguna factura a Washington por ello. Las alianzas también fortalecen a Estados Unidos”, declaró el lunes el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radek Sikorski. Sikorski dijo que si tuviera la oportunidad de hablar con Trump le diría que la alianza del Atlántico Norte “no es un contrato con una empresa de seguridad”. Pero también dijo que prefiere recordar a Trump como un presidente que envió misiles Javelin y misiles antitanque estadounidenses a Ucrania incluso antes del ataque de Putin. Durante su periodo en el poder, Trump amenazó con no acudir en ayuda de los aliados que pudieran ser atacados si no habían pagado sus cuotas. Su presidencia suscitó dudas sobre si Estados Unidos seguiría comprometido con la defensa colectiva de Occidente, temores que han vuelto a surgir en anticipación a una probable revancha entre él y Biden. Un proyecto de ley sobre política de defensa aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos en diciembre incluye disposiciones que establecen que el presidente debe obtener el consejo y consentimiento del Senado o una ley del Congreso antes de sacar a Estados Unidos de la OTAN. PUBLICIDAD