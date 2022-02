Comentarios de O'Rourke en 2020 complicarían su candidatura a gobernador de Texas

Nueva York.- Incluso en el este de Texas, incluso en un martes por la tarde, incluso después de una candidatura fallida para el Senado seguida de una candidatura fallida para presidente, Beto O'Rourke todavía atrae a una multitud.

Más de 100 simpatizantes se reunieron la semana pasada en un parque de la ciudad de Tyler, al sureste de Dallas en la región de Piney Woods. Sin embargo, entre la multitud amistosa, había preocupación e incluso escepticismo mientras O'Rourke intenta convertirse en el primer gobernador demócrata de Texas en casi 30 años.

Las primarias de Texas se acercan rápidamente el 1 de marzo (la votación anticipada comenzó este lunes), pero su verdadero desafío son las elecciones generales de noviembre, cuando se espera que enfrente al actual gobernador republicano Greg Abbott. Es posible que algunos de los comentarios de O'Rourke destinados a atraer a los votantes demócratas nacionales en las primarias presidenciales de 2020, como "Claro que sí, vamos a quitarles sus AR-15", ya hayan debilitado, si no condenado, sus posibilidades en noviembre.

“El comentario sobre las armas va a ser su mayor problema”, dijo Holly Gage, de 40 años, quien llegó temprano al parque Tyler con su familia. “Mi esposo está en la cerca. Es por lo de las armas.

“Texas”, agregó su madre, Sheila Thrash, de 63 años, “cree en sus armas”.

La campaña presidencial de O'Rourke ensombrece su candidatura a gobernador, lo que complica su esfuerzo por presentarse como un tejano pragmático que está ahí para usted, que adopta la posesión responsable de armas y quiere ganarse a los votantes moderados. Sus comentarios de campaña de 2020 han ocupado un lugar destacado en los ataques de Abbott y son familiares para muchos votantes en un estado donde los demócratas también tienen armas con orgullo. O'Rourke se cuenta entre ellos (él y su esposa poseen armas de fuego, dijo su campaña) y parece muy consciente de la responsabilidad.

“No estoy interesado en quitarle nada a nadie”, dijo O’Rourke durante una conferencia de prensa en Tyler, en respuesta a las preguntas de The New York Times. “Lo que quiero es asegurarme de que defenderemos la Segunda Enmienda”.

Más tarde, en una entrevista telefónica, dijo que no se arrepentía de las posiciones políticas que tomó mientras se postulaba para presidente y negó que se estuviera retractando de sus comentarios sobre las armas de asalto. Dijo que, como gobernador, impulsaría la verificación universal de antecedentes y los requisitos para el almacenamiento seguro de armas de fuego.

“No creo que debamos tener AR-15 y AK-47 en las calles de este estado; he visto lo que les hacen a mis compatriotas tejanos en El Paso en 2019”, dijo, refiriéndose a un hombre armado que mató 23 personas en un Walmart en el ataque contra los hispanos más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos. “No he cambiado nada al respecto. Solo les digo que me concentraré en lo que realmente puedo hacer como gobernador y dónde está el terreno común”.