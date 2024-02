¿Come lo suficiente ese oso polar? Pruebe con un collar con cámara

The New York Times | Una osa polar hembra y su osezno en la bahía de Hudson, cerca de Churchill, Manitoba, en 2022.Credit...Olivier Morin/Agence France-Presse, via Getty Images

Una osa polar hembra y su osezno en la bahía de Hudson, cerca de Churchill, Manitoba, en 2022.Credit...Olivier Morin/Agence France-Presse, via Getty Images El cambio climático está prolongando la ausencia de hielo marino en algunas zonas del extremo norte, del que dependen los osos polares para cazar sus presas preferidas: focas grasas y ricas en calorías. Cuando el hielo se derrite en verano, los osos se desplazan a tierra firme y se enfrentan a dos opciones. Pueden descansar y ralentizar el ritmo hasta un estado próximo a la hibernación, o buscar alimentos alternativos como bayas, huevos de aves y pequeños animales terrestres. Los científicos que siguieron a 20 osos polares en Manitoba, por debajo del Círculo Polar Ártico en el extremo sur del área de distribución de estos animales, descubrieron que la opción elegida por los osos polares no suponía una gran diferencia. Por lo general, los osos que buscaban comida obtenían suficientes calorías de sus pequeñas comidas para reponer la energía que gastaban en encontrarlas, pero no las suficientes para mantener su masa corporal. "Los alimentos terrestres no son adecuados para prolongar el periodo en que los osos polares pueden sobrevivir en tierra", afirma Anthony Pagano, biólogo especializado en fauna salvaje del Servicio Geológico de EU y autor principal de un estudio basado en la investigación, publicado el martes en Nature Communications. En el oeste de la bahía de Hudson, el periodo libre de hielo es ahora tres semanas más largo que en la década de 1970, y los osos polares pasan actualmente unos 130 días en tierra durante el año. Los científicos calculan que, en el futuro, habrá entre cinco y diez días más sin hielo marino cada década. La cuestión de si los osos polares pueden sobrevivir más tiempo en tierra se ha politizado en ocasiones al convertirse estas criaturas en un símbolo del cambio climático. Según una evaluación de 2015 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es muy probable que la población mundial de osos polares disminuya más de un 30% de aquí a 2050. La población local de la bahía de Hudson puede haberse reducido ya a la mitad, pasando de unos 1.200 osos en la década de 1980 a unos 600 en 2021. Casi todos los osos seguidos en el nuevo estudio perdieron peso, y dos individuos iban camino de morir de hambre antes de que volviera el hielo marino. Las observaciones anecdóticas de osos polares comiendo patos, gansos, huevos de aves marinas e incluso caribúes en tierra han ofrecido la esperanza de que estos animales puedan adaptarse a un mundo más cálido. Pero las investigaciones que se limitan a documentar lo que comen los osos polares no han bastado para averiguar si obtienen suficientes calorías de esos alimentos para sobrevivir más tiempo sin hielo marino. Para este estudio, el Dr. Pagano y sus colegas viajaron al Parque Nacional de Wapusk, en el norte de Manitoba. Durante tres veranos, capturaron 20 osos polares y les colocaron cámaras de vídeo en collares para que pudieran ver sus días a vista de oso. Los científicos pesaron a los osos, tomaron muestras de sangre y midieron su respiración para obtener imágenes detalladas de sus condiciones corporales, niveles de actividad y gasto energético. Al cabo de tres semanas volvieron a capturar a cada oso, recuperaron las cámaras y repitieron las mediciones. Poner cámaras a los osos polares es una técnica nueva, y ver el vídeo fue "asombroso", dijo el Dr. Pagano. "Ver lo que hace realmente un oso polar en libertad fue realmente gratificante". Seis de los osos (menos de los que esperaban los científicos) parecían descansar y ayunar, mientras que los demás buscaban comida y unos pocos incluso nadaban largas distancias. Los osos comían sobre todo hierba, algas y bayas, y de vez en cuando cadáveres de aves, huesos, cuernos de caribú, huevos y pequeños mamíferos. Dos de los nadadores encontraron cadáveres de focas y belugas, pero no pudieron comer mucho mientras nadaban en aguas abiertas. Independientemente de si los osos ayunaban o buscaban comida, todos excepto uno perdieron cantidades similares de peso. Los científicos calcularon una "fecha prevista de inanición" para cada oso basándose en la cantidad de grasa corporal y músculo que tenía y en la cantidad de energía que se estimaba que gastaba cada día. Se predijo que la mayoría estaría bien hasta que volviera el hielo marino en noviembre, pero dos hembras jóvenes, que suelen ser los osos polares más pequeños, tenían fechas previstas de inanición antes de esa fecha, y algunos otros estaban cerca de ese momento. (Los investigadores tuvieron que marcharse en septiembre y no saben qué ocurrió finalmente con los osos). El Dr. Pagano señaló que el estudio no incluyó a ninguna hembra con crías, que queman mucha más energía mientras amamantan. Los investigadores sí incluyeron algunas osas preñadas, pero se marcharon antes de que dieran a luz. Según Melanie Lancaster, bióloga conservacionista especializada en especies árticas del Fondo Mundial para la Naturaleza, estos resultados son "lo que temíamos y lo que esperábamos no ver". La Dra. Lancaster, que no participó en el estudio, advirtió que estos 20 osos sólo representan una población en una región. "Los osos polares no están experimentando los efectos del cambio climático de manera uniforme en todo el Ártico. En latitudes más altas, donde el hielo marino más grueso persiste durante varios años, a los osos polares les sigue yendo bien. Pero para esta población en declive de la bahía de Hudson, la variabilidad individual descubierta por los investigadores es significativa, afirma Gregory Thiemann, profesor asociado de la Universidad York de Toronto que estudia los carnívoros árticos pero no participó en esta investigación. Cada oso polar intentó arreglárselas a su manera, pero la variación demuestra que no hay una única solución ganadora. "Se trata de un grupo de osos que han llegado a sus límites biológicos", afirma.