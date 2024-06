Combaten incendio forestal en California

SAN FRANCISCO — Los bomberos de California anticipaban ganar terreno el domingo en el combate a un incendio avivado por el viento que consumió cientos de hectáreas a unos 97 kilómetros (60 millas) al este de San Francisco, destruyó una vivienda y obligó a los habitantes a huir de la zona ubicada cerca de la ciudad de Tracy, en el centro del estado.

El fuego comenzó el sábado por la tarde en las colinas administradas por el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, uno de los principales centros de ciencias y tecnología de armamento nuclear de Estados Unidos. La causa del incendio estaba bajo investigación.

El Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California, o Cal Fire, dijo que el centro de investigación no corre peligro inmediato a causa de las llamas del Incendio Corral, el cual había consumido unos 52 kilómetros cuadrados (20 millas cuadradas) para el domingo en la tarde y estaba contenido en un 30%.

Miles de personas en la zona, incluyendo partes de la ciudad de Tracy —que cuenta con 100.000 habitantes—, recibieron órdenes de desplazarse hacia centros de evacuación. Tracy se ubica a unos 112 kilómetros (70 millas) al sur de Sacramento, capital del estado.

Josh Silveira, jefe de batallón de CalFire, dijo el domingo que el incendio “llegó hasta las viviendas” de la zona y destruyó una residencia. Debido a que ese día se registraban vientos más moderados y temperaturas más templadas, Silveira señaló que no anticipaba que el fuego se agudizara.

Dos bomberos sufrieron quemaduras de leves a moderadas el sábado, y se prevé que se recuperen plenamente, acotó Silveira.

El incendio no significaba amenaza alguna para ningún laboratorio ni operaciones, y se había alejado del lugar, dijo Paul Rhien, portavoz de Lawrence Livermore, en un comunicado a The Associated Press a primera hora del domingo.

“Como medida de prevención, hemos activado nuestro centro de operaciones de emergencia para monitorear la situación durante el fin de semana”, indicó Rhien.

Fotografías mostraban un muro de llamas que se desplazaba sobre el paisaje reseco mientras columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo.

El incendio también obligó a cerrar dos importantes autopistas, incluida una interestatal que conecta la zona de la bahía de San Francisco con el condado San Joaquín, en el centro de California. Las dos vías ya estaban reabiertas para el domingo en la tarde.

La Oficina de Servicios de Emergencia del Condado San Joaquín emitió una orden de evacuación para las zonas ubicadas al oeste del Acueducto de California, al sur de Corral Hollow Road, al oeste hasta el condado Alameda y al sur hasta el condado Stanislaus. Se estableció un punto temporal de evacuación en el centro comunitario Larch Clover, en Tracy. La orden seguía en vigor el domingo en la tarde.

La temperatura máxima prevista para el domingo en Tracy era de 29 grados Celsius (85 Fahrenheit), y los pronósticos no indican la presencia de lluvia, pero se prevé que posteriormente el clima sea más cálido.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que para los próximos días se anticipaban “condiciones peligrosamente cálidas”, con temperaturas máximas de entre 39,4 y 42,2 ºC (103 y 108 ºF) para el Valle de San Joaquín, una zona que incluye a Tracy. Ráfagas de viento de hasta 72 km/h (45 mph) azotaron la región el sábado por la noche, según el meteorólogo Idamis Shoemaker.