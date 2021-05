Comandante de la Fuerza Espacial despedido después de comentarios hechos en podcast conservador

Washington, DC— Un teniente coronel de la Fuerza Espacial fue destituido de su mando después de aparecer en un podcast conservador criticando al ejército de Estados Unidos.

El teniente coronel Matthew Lohmeier se unió al programa de Steve Gruber para discutir su nuevo libro, "Irresistible Revolution: Marxism's Goal of Conquest & the Unmaking of the American Military", que alega que las ideologías marxistas se están generalizando dentro de las fuerzas armadas. Expuso esas preocupaciones en el podcast.

"Desde que asumí el mando como comandante hace unos 10 meses, vi lo que considero narrativas fundamentalmente incompatibles y competitivas de lo que Estados Unidos era, es y debería ser", dijo Lohmeier. "Eso no solo fue prolífico en las redes sociales, o en todo el país durante el año pasado, sino que se estaba extendiendo por todo el ejército de Estados Unidos. Y había reconocido que esas narrativas eran de naturaleza marxista".

Cuando se le preguntó qué quería decir exactamente, Lohmeier condenó el Proyecto 1619 del New York Times como "antiamericano", un proyecto que abre una mirada histórica a cómo la esclavitud formó las instituciones estadounidenses,

"Una enseñanza intensiva que escuché en mi base, que en el momento en que el país ratificó la Constitución de Estados Unidos, codificó la supremacía blanca como la ley del país", dijo Lohmeier. "Si quieres estar en desacuerdo con eso, entonces comienzas a ser etiquetado de todo tipo de cosas, incluido el racista".

Lohmeier no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.