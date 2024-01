Colapsa EU ante temperaturas congelantes y nieve

The New York Times | Tráfico en la Interestatal 240 cerca del centro de Memphis The New York Times | Moises Mata esparciendo sal por una acera de Memphis el lunes

El clima extremo se apoderó de gran parte del sur de Estados Unidos el lunes, con varios gobernadores declarando estados de emergencia y funcionarios en Texas instando a los residentes a conservar la energía. Moisés Mata esparciendo sal por una acera de Memphis el lunes. Las peligrosas condiciones de conducción afectaron a las carreteras de estados mal equipados para hacer frente a carreteras heladas y nevadas, y Alabama, Kentucky y Mississippi decretaron el estado de emergencia. Por suerte, muchas oficinas permanecieron cerradas con motivo del cumpleaños de Martin Luther King. En Texas, un mensaje emitido por el gobernador Greg Abbott pintó un panorama preocupante, advirtiendo que se espera que gran parte del estado se enfrente a temperaturas bajo cero durante "docenas de horas" esta semana. Según el aviso, se prevén temperaturas bajo cero en gran parte de la mitad norte del estado el lunes. Hace sólo tres años, una tormenta mató a 246 personas y dejó sin electricidad a millones de personas. Desde entonces, las autoridades han tomado medidas para reforzar el sistema eléctrico. Aun así, el Consejo de Fiabilidad Eléctrica del estado hizo un llamamiento a los tejanos para que ahorraran energía el lunes por la mañana evitando el uso de grandes electrodomésticos y apagando las luces. En el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, que celebró su 50 aniversario durante el fin de semana, se acumularon los retrasos y las cancelaciones, mientras las temperaturas descendían hasta los cero grados y las ráfagas de viento azotaban con nieve las pistas de aterrizaje. Tarkeus Gee llena un estante vacío de pan en una tienda de comestibles en Cleveland Un camión derrapó en un aparcamiento en Cleveland, Miss En un vuelo de American Airlines a Sacramento, abarrotado y con mucho retraso, el piloto informó a los pasajeros a la 1 de la madrugada del lunes de que la cola para el deshielo era de 15 aviones. En todo el país, muchas regiones experimentaban condiciones muy frías, aunque algo más familiares para esta época del año. En Iowa, donde han comenzado los caucus presidenciales, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió de un "frío potencialmente mortal". Las temperaturas rondaban los 10 grados bajo cero en Des Moines el lunes por la mañana, y se preveía que la sensación térmica descendiera hasta 35 grados bajo cero entre el lunes y el martes por la mañana. Otras zonas del Medio Oeste y de las Grandes Llanuras también registraron temperaturas peligrosamente bajas el lunes por la mañana. Había 24 grados negativos en Helena, Montana; 9 grados negativos en Chicago; y 6 grados negativos en Omaha. Mientras que el noreste se libró de temperaturas tan bajas, se pronosticaron nevadas en partes del Atlántico Medio hasta el norte de Nueva Inglaterra durante los próximos días. Es posible que en Nueva York se produzca la primera nevada en casi dos años, y se espera que caigan entre 5 y 7 centímetros en la ciudad y sus alrededores a partir del lunes por la noche. Sin embargo, el Sur tuvo que hacer frente a un frío que rara vez sufre. Riley Klein, de 7 años, y su madre, Megan Klein, limpian la nieve de la fachada de Klein Fitness, en el centro de Memphis. Tráfico en la Interestatal 240 cerca del centro de Memphis En Memphis, el Museo Nacional de Derechos Civiles, situado en el lugar donde fue asesinado el Dr. King en 1968, tuvo que convertir su celebración anual del Día de King en un evento virtual, y se pospuso una carrera anual de 5 km en conmemoración del Dr. King. En el cercano Gateway Tire & Service Center, los empleados hicieron un llamamiento en Facebook a los clientes para que se mantuvieran fuera de las carreteras. Pero Greg Tutor, un vendedor, dijo que la cercana Interestatal 55 se estaba moviendo. "Es más nieve que hielo", dijo el Sr. Tutor, estimando los totales locales en alrededor de tres a cuatro pulgadas. El Departamento de Transporte de Mississippi emitió advertencias de que el hielo había cubierto las carreteras en 30 condados. El representante estatal Dan Eubanks fue uno de los desafortunados. En un post de Facebook a última hora del domingo, describió estar atrapado en un choque múltiple de seis coches causado por el hielo negro en la cercana Batesville. "Bueno, yo no vencí a la tormenta invernal, supongo que ella me venció a mí", escribió el Sr. Eubanks, candidato al Senado de EU Jasmine Hadaj, de 8 años, a la izquierda, y su hermana, Arielle Hadaj, de 10, hicieron ángeles de nieve el lunes en Sundance Square, en Fort Worth. Los residentes cubrieron sus plantas al aire libre para protegerlas de la congelación en Austin, Texas, el lunes. En todo Arkansas, las temperaturas mínimas el lunes por la mañana eran de un solo dígito o de veintitantos, con una sensación térmica bajo cero. Se esperaba que la máxima alcanzara sólo 23 en Little Rock, y hasta dos pulgadas de nieve se esperaba en algunas partes del estado. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que varias ciudades de Arkansas rompieron récords el domingo para las bajas temperaturas, así como las nevadas, con la temperatura baja de 8 grados de North Little Rock rompiendo el récord anterior de 10 grados establecido en 1979. El Departamento de Transporte de Arkansas dijo el lunes que había trabajado durante la noche para arar las principales autopistas y carreteras interestatales y estaba trabajando para crear "un carril transitable" en cada dirección. La nieve cubrió una carretera secundaria cerca de Cleveland, Mississippi, el lunes.