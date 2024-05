Coches eléctricos chinos siguen mejorando, preocupación para rivales

Los fabricantes chinos de automóviles están construyendo una nueva generación de coches eléctricos más grandes, más avanzados tecnológicamente y más competitivos, amenazando con adelantarse a sus rivales mundiales a medida que aumentan sus exportaciones a todo el mundo.

Las decenas de empresas automovilísticas que operan en China tienen previsto poner a la venta este año 71 nuevos modelos eléctricos de batería. Muchos de los nuevos modelos tienen capós más altos para darles un aspecto más atrevido y más espacio de almacenamiento. Los coches tienen neumáticos más grandes que mejoran el frenado. Los asientos son más gruesos y cómodos. Las baterías son cada vez más pequeñas, potentes y rápidas de recargar.

Con estos cambios se pretende que los coches sean aún más atractivos para los clientes chinos y más competitivos en el extranjero. Junto con los coches híbridos enchufables, los coches eléctricos de batería están restando ventas a los coches de gasolina y a sus fabricantes.

China también avanza en la tecnología y la normativa de los coches autónomos. Las autoridades aprobaron esta semana acuerdos de seguridad de datos para vehículos autónomos más capaces. Aprobaron coches de Tesla, la empresa estadounidense de vehículos eléctricos que también construye y vende coches en China, así como de cinco fabricantes chinos, entre ellos BYD, el principal rival mundial de Tesla, y Nio, un veterano del sector automovilístico chino.

Una multitud rodea a los ejecutivos del stand de Nio en la inauguración de la feria del automóvil de Pekín el pasado jueves.Credit...Gilles Sabrié para The New York Times

Las homologaciones muestran el afán del Gobierno chino por impulsar el desarrollo de los vehículos autoconducidos, que se consideran fundamentales para la futura competitividad de la industria automovilística. La tecnología es más compatible con los coches eléctricos de batería que con los híbridos enchufables o los de gasolina, y las empresas chinas intentan alcanzar a Tesla, líder en estos sistemas.

En Estados Unidos, la llamada función Autopilot de Tesla ha sido objeto de una serie de investigaciones gubernamentales sobre seguridad. Pero en China, los reguladores y el público en general tienden a considerar que la tecnología es más segura que depender de conductores humanos.

Los fabricantes de automóviles chinos han estado invirtiendo mucho en software de asistencia al conductor. Un coche eléctrico "se está convirtiendo en un robot sobre ruedas", afirma Frank Wu, Vicepresidente de Diseño de Jiyue. La empresa es una joint venture de Zhejiang Geely, un fabricante de automóviles chino, y Baidu, una de las principales empresas de inteligencia artificial de China y socio de Tesla en sus esfuerzos de autoconducción en China.

La mejora de las baterías y el abaratamiento de los costes apuntalan el impulso chino a los coches eléctricos. CATL, con sede en el sureste de China y el mayor fabricante mundial de baterías para coches eléctricos, anunció la semana pasada en el Salón del Automóvil de Pekín que una carga de 10 minutos de su batería más reciente daría una autonomía de 370 millas. Una carga completa de 30 minutos daría una autonomía de 620 millas, dijo la empresa.

Oficinas de CATL en Ningde (China). La empresa anunció nuevas baterías para vehículos eléctricos que se cargan más rápido y duran más. Crédito...Qilai Shen para The New York Times

Conseguir estas distancias implica una química y una ingeniería de altísima precisión y "colocar cada nanopartícula en el lugar adecuado", explica Gao Huan, director de tecnología de la división de coches eléctricos de CATL.

Los avances han permitido a los fabricantes de automóviles utilizar baterías más pequeñas, liberando espacio en el interior de los coches, o mantener la batería del mismo tamaño y lograr una mayor autonomía.

Gran parte del espacio extra se destina a asientos traseros más amplios y con más espacio para las piernas.

"Vamos a centrarnos más en el asiento trasero: queremos hacerlo más atractivo", afirma Wang Tan, director general de diseño de XPeng Motors, un fabricante chino de coches eléctricos.

Los fabricantes de vehículos eléctricos solían dar prioridad a que los coches fueran lo más ligeros posible, porque el peso es lo que más influye en la distancia que puede recorrer un coche antes de necesitar una recarga. Pero ahora las baterías más potentes permiten que los vehículos eléctricos sean más altos y pesados.

Wang Tan, ejecutivo de diseño de XPeng Motors, dijo que sus nuevos coches eléctricos tenían más espacio interior en la parte trasera. Crédito...Gilles Sabrié para The New York Times

Según Kris Tomasson, Vicepresidente de Diseño de Nio, un frontal más alto crea un aspecto lujoso que aprovecha la admiración de muchos compradores por los vehículos utilitarios deportivos.

"Un frontal más alto tiene ese prestigio", afirma.

Los fabricantes de automóviles chinos también están adoptando diseños con más aristas, como el sedán Denza Z9GT de color verde azulado que BYD exhibió en el salón. Están abandonando el aluminio, ligero pero costoso, y fabricando coches con una mayor proporción de aleaciones de acero, algo más pesadas pero más baratas.

Según Stefan Sielaff, Vicepresidente de Diseño Global de Geely, los paneles de aluminio de la carrocería tienen que ser más curvos y no permiten las líneas más afiladas que ofrece el acero. El objetivo es que los coches sean más llamativos a medida que la moda automovilística se aleja de las formas redondeadas de los anteriores coches eléctricos.

Tanto en China como en el extranjero, los clientes son cada vez más exigentes. Muchos compran híbridos enchufables en vez de coches impulsados sólo por baterías, aunque los mercados de ambos siguen creciendo en China.

No todos los coches eléctricos de la feria de Pekín son más grandes y espaciosos. Xiaomi, fabricante chino de smartphones económicos, presentó su primer coche eléctrico, la berlina deportiva SU7. La empresa tecnológica ha hecho una incursión en el mercado automovilístico que Apple lleva muchos años meditando sin acometer.

Por fuera, el SU7 es casi idéntico a un Porsche Taycan eléctrico. Pero cuesta menos de la quinta parte de un Taycan, que en China oscila entre 140.000 y 275.000 dólares.

Lei Jun, consejero delegado de Xiaomi, fue seguido por una multitud de admiradores mientras paseaba por el salón del automóvil.

El primer coche de Xiaomi, el SU7, expuesto en la inauguración del salón del automóvil de Pekín la semana pasada.Credit...Gilles Sabrié para The New York Times

En su discurso de presentación del SU7, derrochó confianza, aunque expresó su preocupación por uno de sus rivales. "Excepto Tesla, no parece haber casi nadie mejor que nosotros", afirmó.

Los ejecutivos automovilísticos chinos expresan constantemente una mezcla de respeto y temor hacia Tesla, un fabricante de automóviles que no presentó ningún coche nuevo en el salón. La semana pasada, Tesla anunció una caída del 9% en sus ventas y del 55% en sus beneficios en el primer trimestre de este año, así como planes para despedir a más de una décima parte de sus empleados en todo el mundo, es decir, 14.000 personas.

Los fabricantes de automóviles occidentales, por el contrario, van a la zaga en conducción autónoma y luchan por ponerse al día en coches eléctricos.

General Motors y Ford Motor han perdido gran parte de su cuota de mercado en China en los últimos cinco años. Ford presentó el coche del que más se habló en el salón del automóvil de Pekín en 2020, el Mustang Mach-E eléctrico. Pero problemas administrativos provocaron retrasos de más de un año en la producción, y el interés del público se evaporó.

Ford decidió este año hacer hincapié en Mustangs muy diferentes, equipados con enormes motores de gasolina V-8 de cinco litros y cuatro tubos de escape.

Bill Russo, antiguo director ejecutivo de Chrysler China y actual consultor del sector del automóvil eléctrico en Shanghai, afirmó que Tesla se había erigido en el único competidor mundial fuerte de Estados Unidos en el mercado del vehículo eléctrico.

"Si alguna vez mueren, todo el mercado de electrodos muere con ellos en Estados Unidos", afirma.

Las empresas establecidas en Europa también se enfrentan a retos formidables. Las exportaciones chinas de coches eléctricos a Europa están aumentando, lo que ha provocado una investigación de la Unión Europea sobre si están injustamente subvencionados.

Ralf Brandstätter, consejero delegado de Volkswagen China, pidió a los fabricantes chinos que compren piezas de automóviles en Europa y los ensamblen allí con trabajadores europeos.

"Entonces tendrían que manejar mano de obra europea, empresas europeas, y competir en el mismo entorno en el que competimos nosotros", afirmó. China ha recurrido a fuertes aranceles y otras medidas para exigir que las multinacionales fabriquen coches en China para el mercado chino.

Los vehículos eléctricos chinos van a continuación a Estados Unidos.

Geely exporta su Polestar 2 a Estados Unidos desde China, pagando un arancel del 27,5%. También está empezando a exportar su nuevo Polestar 3, antes de un cambio previsto de producción a una línea de montaje que se completará este verano en Carolina del Sur.