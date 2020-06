Clases más pequeñas, máscaras, presupuestos reducidos: los educadores miran hacia un paisaje alterado

Tomada de The New York Times

Nueva York.- En todo Estados Unidos, los líderes escolares están comenzando a implementar planes para recibir a más de 50 millones de estudiantes en el otoño, incluida la adquisición de millones de máscaras; inundando escuelas con enfermeras, ayudantes y consejeros; y horarios asombrosos para minimizar el tamaño de la clase.

Pero las costosas demandas para cumplir con las pautas de salud pública y la creciente presión para compensar los contratiempos que han afectado desproporcionadamente a los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes afroamericanos y personas con discapacidades podrían paralizar los presupuestos de algunas escuelas.

El miércoles, los educadores dijeron a un panel del Senado que, sin una gran inversión federal en las escuelas públicas, los distritos afectados por el virus tendrán dificultades para satisfacer las necesidades de sus alumnos este otoño mientras intentan reabrir.

En todo el mundo, las escuelas están tratando de gestionar los riesgos y las recompensas de que los estudiantes vuelvan a las aulas. Esta semana, Gran Bretaña abandonó los planes para que los alumnos de primaria regresen antes de las vacaciones de verano debido a la dificultad del distanciamiento social y la reticencia de los padres a enviar a sus hijos de regreso. A diferencia de muchas escuelas en los Estados Unidos, las escuelas en Gran Bretaña habían permanecido abiertas durante su cierre para estudiantes vulnerables y aquellos cuyos padres son trabajadores esenciales.

Sin embargo, en otros lugares, los estudiantes han regresado. En los Países Bajos, todas las escuelas primarias abrieron el lunes. El distanciamiento social no se requiere para los niños en guarderías y escuelas primarias, y no se les exige usar máscaras, pero deben lavarse las manos con frecuencia. El juego al aire libre se realiza con un grupo constante de niños, y después de la escuela todos tienen que abandonar las instalaciones de inmediato. Los padres no pueden reunirse dentro de la escuela o en el patio de la escuela. En las escuelas secundarias holandesas, que abrieron la semana pasada, se requiere distanciamiento social.

Algunas escuelas en España, que se encontraba entre los países más afectados de Europa, abrieron a fines del mes pasado, pero el regreso a clases es un remiendo ya que las escuelas públicas están controladas por 17 gobiernos regionales.

Las escuelas en Hong Kong comenzaron a reabrir el 27 de mayo para clases de medio día después de estar cerradas desde febrero. Se requiere que los estudiantes, maestros y visitantes usen máscaras, desinfecten sus manos y pasen por controles de temperatura a su llegada.

Es imposible saber qué significará el tiempo fuera de la escuela para los niños, pero algunos estudios pintan una imagen sombría. Como nuestra periodista Dana Goldstein escribió la semana pasada, una nueva investigación sugiere que, para septiembre, la mayoría de los estudiantes en los Estados Unidos se habrán quedado atrás de donde habrían estado si hubieran permanecido en las aulas, y algunos perdieron el equivalente a un año escolar completo de ganancias académicas

Y para hacer lo que sea necesario para reabrir, las escuelas necesitan dinero. En la audiencia del Senado el miércoles, Susana Cordova, la superintendente de las Escuelas Públicas de Denver, dijo a los senadores: "En un momento en que nuestros hijos y nuestras comunidades nos necesitan más, tenemos que hacer recortes masivos". La financiación adicional sería esencial, dijo: "Debemos doblar para aquellos que han sido más afectados por la crisis de Covid si queremos cumplir la promesa de educación para crear una sociedad más equitativa".