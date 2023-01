Citas para asilo político se harán con una aplicación

Ciudad Juárez.— Una vez que concluya la orden de salud pública del Título 42, los migrantes en busca de asilo deberán sacar una cita a través de la aplicación móvil gratuita CBP One para programar una hora para presentarse en un puerto de entrada para inspección y procesamiento, “en lugar de llegar sin previo aviso a un puerto de entrada o intentar cruzar entre puertos de entrada”, informó ayer el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

La medida comenzará con quienes buscan una excepción humanitaria al Título 42, la política sanitaria que impuso desde el 21 de marzo de 2020 el entonces presidente, Donald Trump, con el argumento de que los migrantes representan un grave riesgo para la propagación del Covid-19 entre su población.

PUBLICIDAD

“Para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos que buscan una excepción a la orden de salud pública del Título 42, el DHS está ampliando el uso de la aplicación móvil gratuita CBP One para que los no ciudadanos programen los horarios de llegada a los puertos de entrada”, informó ayer a través de un comunicado de prensa.

El Gobierno de Joe Biden aseguró ayer que DHS continúa preparándose para el fin de la orden de salud pública del Título 42, que actualmente es objeto de múltiples órdenes judiciales, y para volver a procesar a todos los no ciudadanos bajo las autoridades de inmigración del Título 8 del Departamento.

Inicialmente, esta nueva función de programación permitirá a los no ciudadanos programar una hora y un lugar para llegar a un puerto de entrada para solicitar una excepción de la orden de salud pública del Título 42 por razones humanitarias en función de una evaluación individualizada de vulnerabilidad. Esto reemplazará el proceso actual para las personas que buscan excepciones de la orden de salud pública del Título 42.

Explicó que las personas no necesitan estar en la frontera para programar una cita, “el acceso ampliado a la aplicación en el centro de México está diseñado para disuadir a los no ciudadanos de congregarse cerca de la frontera en condiciones inseguras”.

Y una vez que el Título 42 ya no esté vigente, el mecanismo de programación estará disponible para los no ciudadanos, incluidos aquellos que buscan presentar solicitudes de asilo.

Durante su proceso de inspección, los no ciudadanos deben dar fe verbal de su estado de vacunación contra el Covid-19 y proporcionar, si se solicita, un comprobante de vacunación contra el Covid-19 de acuerdo con los requisitos de vacunación del Título 19.

Las personas que utilicen la aplicación CBP One podrán programar una cita para presentarse en el puente internacional Paso del Norte, en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, o en las fronteras de Brownsville, Hidalgo, Laredo y Eagle Pass, Texas; en Nogales, Arizona; y en Calexico y San Ysidro (Peatonal Oeste-El Chaparral), en California.

Se dijo que las personas podrán programar citas en CBP One en los próximos días. La aplicación CBP One se puede descargar gratis y está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, así como en https://www.cbp.gov/about/mobile-apps-directory/cbpone.