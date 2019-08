Citan a exasesor de la Casa Blanca en la Cámara de Representantes

Washington.-El Comité Judicial de la Cámara citó a Rob Porter, exasesor de la Casa Blanca para que declare sobre los esfuerzos que hizo el presidente Trump para impedir la investigación sobre Rusia, según anunció el presidente del Comité, siendo el paso más reciente en la expansiva investigación que está llevando a cabo el panel sobre si deben destituir a Trump.

Porter es un testigo clave sobre los repetidos intentos de Trump para frenar la investigación del fiscal especial, incluyendo las acciones que tomó el presidente para que el ex asesor de la Casa Blanca, Donald F. McGahn III, negara falsamente un artículo de The New York Times que reveló la orden que recibió del mandatario para que despidiera al fiscal especial.

Porter es uno de los testigos de más alto perfil que ha buscado la Cámara, ya que es mencionado en varias ocasiones en el segundo volumen del reporte de Mueller, que se enfoca en la obstrucción de la justicia.