Cierran cruces legales para frenar la inmigración ilegal

The New York Times | Migrantes esperan en fila para ser procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza en Lukeville, Arizona The New York Times | El paso cerrado en la frontera con México, en Lukeville, Arizona

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Lukesville, Arizona.- Como mucha gente en la diminuta ciudad de Why, Arizona, la vida de Stephanie Fierro gira en torno al paso fronterizo que está cerca. Trabaja en una cafetería al lado de la carretera que les sirve enchiladas a los turistas estadounidenses que pasan por ahí de camino a las playas de México. Su marido, un ciudadano mexicano, vive del otro lado. Ese vínculo se rompió el 1 de diciembre cuando las autoridades fronterizas de Estados Unidos cerraron el puerto de entrada aledaño en Lukeville para hacer frente a la afluencia de miles de migrantes que han estado acampando en una zona accidentada del desierto a lo largo del muro fronterizo. Las autoridades fronterizas señalaron que tuvieron que cerrar el puerto a los cruces legales a fin de concentrar todos sus recursos en la ola de cruces ilegales. Esto ha creado una crisis con dos caras: una emergencia humanitaria en la frontera, donde cientos de migrantes queman cactus y basura para calentarse de noche, y un desastre económico para los habitantes de las zonas rurales del sur de Arizona cuyas vidas y sustentos dependen del paso fronterizo que ahora está cerrado. “Vamos y venimos todos los días”, comentó Fierro, de 26 años, quien tiene ocho meses de embarazo de su segundo hijo. Según Fierro, si la frontera sigue cerrada, duda que pueda ver a su marido antes de la fecha prevista del parto. “Eso simplemente está mal”. Según las gasolineras, los restaurantes y las agencias de seguros de viaje que atienden a los turistas de paso más adelante en la carretera, su negocio se había reducido un 90 por ciento sin el tráfico de las casi 3000 personas que a diario cruzan de manera legal a Estados Unidos por Lukeville. Las familias mexicanoestadounidenses que trabajan en Arizona, pero viven al otro lado de la frontera, en Sonoyta, México, están haciendo todo lo posible por encontrar la manera de llevar a sus hijos a la escuela, desplazarse al y desde el trabajo o cuidar a padres a los que ya no pueden visitar con facilidad. Conducir de Arizona a Sonoyta, un trayecto en línea recta que suele tomar unos 40 minutos por la autopista 85, ahora requiere un viaje de 6 horas serpenteando a través de secciones de México bajo el control de los cárteles, mencionaron los residentes. Los líderes demócratas y republicanos de Arizona han criticado al gobierno del presidente Joe Biden por la gestión de la crisis fronteriza, un extraño momento de acuerdo bipartidista en un estado muy dividido en el que la inmigración es uno de los temas principales para los votantes. La gobernadora Katie Hobbs, demócrata, visitó la zona el sábado después de afirmar que la respuesta federal había creado una “crisis absoluta”. En una carta conjunta dirigida a la Casa Blanca, Hobbs y dos senadores de Arizona –el demócrata Mark Kelly y la independiente Kyrsten Sinema– calificaron el cierre como un “resultado inaceptable que desestabiliza aún más nuestra frontera, pone en riesgo la seguridad de nuestras comunidades y daña nuestra economía”. Hobbs señaló que enviaría soldados de la Guardia Nacional si el gobierno no redirigía los recursos federales para reabrir el cruce de Lukeville. Los republicanos de Arizona, para quienes el cierre es una consecuencia de las políticas fallidas de inmigración de la Casa Blanca, han criticado a Hobbs por no haber desplegado ya a la Guardia. La inmigración ilegal ha sido una realidad desde hace tanto tiempo en el desierto alrededor de Lukeville, una comunidad minúscula que está conformada por unas cuantas tiendas libres de impuestos y un motel cerrado, que las señales de los senderos del Monumento Nacional de Pitaya Dulce les advierten a los excursionistas de la presencia de contrabandistas y todos los días los residentes ven furgonetas verdes y blancas de la Patrulla Fronteriza que pasan volando por las carreteras. Sin embargo, según muchos residentes, hasta ahora no habían sentido ningún impacto personal de la crisis migratoria que agobia partes de la frontera. Varios residentes de las comunidades cercanas de Ajo y Why mencionaron que sentían compasión por los migrantes amontonados junto al muro fronterizo, pero que les frustraba que el aumento de los cruces ilegales había interrumpido sus viajes legales de ida y regreso a través de la frontera. “No soy un tipo antiinmigración”, comentó Lonnie Guthrie, jefe de los Servicios de Ambulancia de Ajo, a los que han desbordado las llamadas para transportar a migrantes heridos o a madres que dan a luz en el desierto. Guthrie señaló que era demócrata de toda la vida, pero que le exasperaba la frecuencia de los cruces y el cierre de la frontera. “No sé cómo alguien puede creer que esto es bueno para Estados Unidos”, opinó. “Alguien tiene que ayudarnos”. El sector de Tucson en la frontera, un tramo de 418 kilómetros que incluye Lukeville, ahora se ha convertido en la sección más concurrida de los 3220 kilómetros que mide la frontera sur. Los agentes se encontraron con 55,224 migrantes en octubre, el último mes del que hay datos disponibles, en comparación con los 22,938 de octubre de 2022. Las cifras han aumentado pues los contrabandistas hacen pasar a los migrantes a través de corredores migratorios cada vez más aislados y desolados, como el Monumento Nacional de Pitahaya Dulce y la Reserva de la Nación Tohono O’odham. En las últimas semanas, entre unos cientos y mil personas han quedado varadas en el desierto alrededor de Lukeville, dijo un funcionario de la patrulla fronteriza. Cientos más han estado cruzando hacia una remota zona montañosa a 10 millas al este de la pequeña ciudad de Sasabe, Arizona, donde hay un hueco en el muro. Muchas son familias mexicanas que huyen de las guerras territoriales entre los cárteles del otro lado de la frontera, según Tucson Samaritans, un grupo de ayuda voluntaria. Después de cerrar el cruce fronterizo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que estaba redirigiendo a todo su personal para manejar la afluencia de migrantes que cruzaban ilegalmente y recomendó a los viajeros que utilizaran cruces alternativos a unas tres o cuatro horas de distancia. “A medida que respondemos con recursos adicionales y aplicamos consecuencias por la entrada ilegal, las tendencias migratorias también cambian”, decía un comunicado de la agencia. Los cruces de migrantes a lo largo de la frontera sur han aumentado a niveles récord bajo el presidente Biden , lo que plantea una vulnerabilidad política potencial. El ritmo de los cruces había disminuido en septiembre y octubre, pero ahora ha vuelto a aumentar. La Patrulla Fronteriza encontró a más de 10,000 personas el 5 de diciembre a lo largo de la frontera sur, una de las cifras diarias más altas de detenciones de ese tipo. Los migrantes caminan a través de huecos en la pared o se deslizan a través de agujeros hechos por los contrabandistas en los bolardos de acero de 30 pies de altura, luego caminan durante horas por caminos de tierra hasta llegar a una sección polvorienta del Monumento Nacional Organ Pipe Cactus que se ha convertido en una sala de espera al aire libre. Allí se alinean en el suelo y esperan. La Patrulla Fronteriza prioriza detener a mujeres y niños primero, dejando atrás a hombres adultos que tiemblan bajo mantas plateadas de rescate y se sientan durante horas o días charlando y mirando las montañas distantes hasta que son puestos bajo custodia de inmigración. “Me siento confundido. No me informaron de la situación aquí”, dijo Hadji Barry, de 44 años. “El hambre y el frío son lo peor. Estaba muy débil, cansado, perplejo”. Barry dijo que había huido de Guinea, nación de África occidental, un mes antes después de haber sido amenazado por trabajar con un partido político de oposición. Después de caminar penosamente por las selvas centroamericanas y ser desnudado y robado por la policía mexicana, dijo, los contrabandistas lo llevaron a él y a docenas de otros migrantes a un agujero que habían abierto en el muro fronterizo y les dijeron que serían rápidamente recogidos por autoridades fronterizas estadounidenses. Barry dijo que mató el tiempo hablando con otros inmigrantes africanos de habla francesa mientras estaban agachados en el suelo. Agotó la batería de su teléfono celular escuchando una y otra vez los mensajes de voz enviados por su esposa y sus cuatro hijos pequeños, que mantenía en un grupo de chat titulado “Ma Fam”. “Si todo va bien, estarán conmigo”, dijo. PUBLICIDAD