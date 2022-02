Cierra por amenazas centro para mariposas en Texas

Mission.- Un centro para las mariposas en el sur de Texas, que se ha opuesto a los intentos por levantar barreras en la frontera entre Estados Unidos y México, cerrará al público en el futuro inmediato debido a amenazas no especificadas, según un anuncio de la organización sin fines de lucro.

En una carta enviada por correo electrónico el miércoles, el consejo directivo de la Asociación para las Mariposas de Norteamérica dijo que se tomó la decisión de cerrar el Centro Nacional para las Mariposas “debido a recientes acontecimientos dirigidos contra el centro”.

“La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra preocupación primordial”, dijo en un comunicado el doctor Jeffrey Glassberg, presidente y fundador de la Asociación para las Mariposas de América del Norte. “Esperamos reabrir pronto, cuando las autoridades y profesionales que nos ayudan a transitar esta situación nos den luz verde”.

El centro, que cerró el fin de semana debido a una manifestación sobre la seguridad fronteriza cerca del lugar, ha enfrentado acoso en los últimos años después de presentar impugnaciones a las acciones del gobierno del expresidente Donald Trump y de la organización We Build a Wall relacionadas con el uso de tierras del centro para construir un muro entre Estados Unidos y México.

El comunicado difundido por correo electrónico no especificó qué tipo de amenazas recibieron, pero incluyó una captura de pantalla de un mensaje difundido en redes sociales de un defensor del muro fronterizo que posó frente al letrero de bienvenida del centro.

El Centro Nacional para las Mariposas y el Departamento de Policía de Mission no respondieron de momento a llamadas de The Associated Press en busca de comentarios.