Cierra EU pesquisa sobre linchamiento de niño afroamericano en 1955

Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a los familiares de Emmett Till el lunes que dará por terminada su investigación sobre el linchamiento en 1955 del adolescente de raza afroamericana de Chicago que fue secuestrado, torturado y asesinado después de que testigos afirmaron que le había silbado a una mujer blanca en Mississippi.

Una persona familiarizada con el asunto reveló a The Associated Press el cierre de la pesquisa y la reunión con la familia de Till. La persona no tiene autorización para declarar sobre el tema públicamente y habló con la AP a condición de guardar el anonimato.

El departamento reabrió una investigación después de que un libro publicado en 2017 citó a una figura clave, Carolyn Bryant Donham, diciendo que ella mintió cuando afirmó que Till, de 14 años, la agarró, le silbó y le hizo insinuaciones sexuales mientras ella trabajaba en una tienda en la pequeña comunidad de Money. Los parientes han negado públicamente que Donham, que actualmente tiene más de 80 años, se haya retractado de su acusación acerca de Till.

El asesinato del adolescente le dio un gran impulso al movimiento por los derechos civiles luego de que la madre de Till insistió en realizar el funeral con féretro abierto y la revista Jet publicó fotografías de su cuerpo torturado.

Días después del asesinato de Till, su cadáver fue recuperado del río Tallahatchie, donde había sido arrojado con un ventilador de una desmontadora de algodón atado para que se hundiera.

Dos hombres blancos, Roy Bryant y su medio hermano J.W. Milam, fueron enjuiciados por cargos de asesinato aproximadamente un mes después de la muerte de Till, pero un jurado de Mississippi conformado en su totalidad por blancos los absolvió. Meses después, ambos confesaron en una entrevista pagada con la revista Look. Bryant estaba casado con Donham en 1955.

En 2004 el Departamento de Justicia reabrió una investigación sobre el asesinato de Till después de que recibió preguntas acerca de si se podían presentar cargos contra cualquiera de los implicados que siguiera vivo. El departamento señaló que cualquier crimen federal potencial de esa época ya había prescrito, pero el FBI trabajó con investigadores del estado para determinar si podrían presentarse cargos a nivel estatal. En febrero de 2007, un jurado investigador de Mississippi se negó a encausar a alguien, y el Departamento de Justicia anunció que estaba cerrando el caso.

Bryant y Milam no fueron llevados a juicio de nuevo, y ahora ambos han muerto. Donham ha estado viviendo en Raleigh, Carolina del Norte.

En 2006, el FBI inició una iniciativa de casos no resueltos para investigar homicidios con móviles raciales cometidos décadas antes. Una ley federal que lleva el nombre de Till permite revisar asesinatos que no hayan sido solucionados o enjuiciados a un punto en que se haya emitido una declaración de culpabilidad.