Cierra EU acceso a llamadas de Trump

Ciudad de México— Las acciones de la Casa Blanca para restringir el acceso a las llamadas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con otros líderes internacionales se han extendido al presidente de Rusia, Vladimir Putin y al Príncipe saudí Mohammed bin Salman, según fuentes cercanas al tema que reportaron a CNN.

De acuerdo con la cadena, las fuentes dijeron que aliados del Gobierno de Trump tomaron medidas importantes para que las conversaciones no salgan a la luz.

Una de las personas contó también que, en el caso de la llamada con el Príncipe saudí, funcionarios que normalmente acceden a la transcripción de la llamada nunca pudieron verla.

Según un exfuncionario de la Administración de Trump, al menos una de las llamadas que el presidente tuvo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, también fue duramente restringida.

Hoy, más temprano, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que esperaba que las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia no fueran reveladas.

"Los asuntos relacionados con conversaciones entre jefes de estado generalmente son secretos según la práctica internacional", afirmó el vocero.

Este tipo de prácticas comenzaron hace más de un año, después de que se filtrara información de las conversaciones de Trump con los líderes de Australia y México, según las fuentes.

El presidente estadounidense se encuentra bajo la lupa de la Cámara de Representantes, quienes han anunciado una investigación para determinar si es procedente iniciarle un juicio político, por una polémica llamada con el líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

En dicho diálogo, Trump presionó al Mandatario ucraniano para que investigara al ex vicepresidente, y aspirante a la candidatura presidencial demócrata, Joe Biden y a su hijo.

Los primeros reportes del comportamiento inusual de Donald Trump en la llamada surgieron de una queja interna anónima.

Ayer, el diario The New York Times reveló que el denunciante de la queja es un agente de la CIA que trabajó por un tiempo en la Casa Blanca, pero que ha regresado a la agencia de Inteligencia.