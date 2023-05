Chris Christie considera que Trump le tiene 'miedo' a los debates presidenciales

El ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, uno de los pocos posibles candidatos presidenciales republicanos que están dispuestos a atacar directamente a Trump, arremetió este miércoles contra el ex presidente por rehusarse a participar en los debates presidenciales.

“Obviamente, tiene miedo”, dijo Christie, un defensor de Trump que se convirtió en su crítico, en una entrevista con Hugh Hewitt, una personalidad de los medios de comunicación conservadores.

“Tiene miedo de estar en un escenario y enfrentar a personas que son serias”.

Trump, quien actualmente lidera las encuestas republicanas, es probable que no participe por lo menos en uno de los dos primeros debates de la competencia para la nominación presidencial republicana, comentando que no desea favorecer a sus rivales que están abajo en las encuestas.

Un grupo de ellos --- siendo el más notable el gobernador Ron DeSantis de Florida, quien se espera que anuncie pronto su campaña --- han rechazado confrontar frontalmente a Trump, una señal de la influencia que sigue teniendo sobre la mayor parte de la base republicana.

“Si realmente le importa el país --- y yo tengo serias dudas sobre eso --- entonces va a participar y no debería tener miedo”, dijo Christie. Agregando que “De hecho, si sus ideas son buenas y si su liderazgo es tan destacado, entonces su ventaja va a aumentar si participa en el debate, y no disminuiría”.

Cuando le preguntaron qué opinaba a Steven Cheung, portavoz de Trump, dijo que Christie no tiene idea de lo que está hablando y debería pensar antes de hablar en lugar de trata de jugar al candidato”.

Christie, quien actualmente tiene 1 o 2 por ciento en las encuestas, dijo en una entrevista que tomaría una decisión sobre sus planes presidenciales en las dos semanas próximas.

También sugirió que Trump, quien sigue mintiendo acerca de la integridad de la elección del 2020, se rehúsa a debatir “porque no tiene respuestas serias para los problemas que está enfrentando el país en este momento. Todo lo que quiere es reprocesar la elección del 2020 porque se siente herido en sus sentimientos. En ese aspecto se comporta como un niño”.