Chocan Warren y Buttigieg sobre 'Medicare para todos'

Ohio— El alcalde Pete Buttigieg criticó directamente a la senadora Elizabeth Warren por la atención médica en el debate del martes por la noche, y dijo que no se había pronunciado sobre si aumentaría los impuestos a la clase media para ayudar a financiar "Medicare para todos".

Se le preguntó a Warren si aumentaría los impuestos a la clase media, y ella respondió enfocándose en los costos en los que incurrirían las familias de la clase media. "No firmaré un proyecto de ley que no reduzca los costos para las familias de clase media", dijo.

Buttigieg, quien el mes pasado llamó a Warren "extremadamente evasiva" sobre el tema, la criticó por no responder directamente a la pregunta.

"Lo escuchamos esta noche", dijo Buttigieg. "Una pregunta de sí o no que no obtuvo una respuesta de sí o no. Por eso la gente está tan frustrada con Washington en general y con Capitol Hill en particular ”.