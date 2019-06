Chocan asesores de Trump por aranceles

Washington- El Presidente Donald Trump siguió adelante con sus planes de imponer aranceles a México contra la opinión de varios asesores principales, entre ellos su yerno, Jared Kushner, optando por ponerse del lado de los funcionarios de línea dura que defendían la medida, según múltiples Funcionarios de la Administración y personas informadas sobre sus planes.

Durante varias semanas, los principales asesores económicos de Trump han estado instando al Presidente a no usar tarifas para castigar a México por no detener el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos. Kushner, junto con el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el principal negociador comercial de Trump, Robert Lighthizer, advirtió que la medida pondría en peligro las otras prioridades del Presidente, como la aprobación de un acuerdo comercial revisado de Norteamérica con Canadá y México.

Pero en las últimas semanas, Trump, cuya ira hacia México creció de manera constante, se planteó la idea de usar tarifas, y el tema se planteó en varias reuniones sobre comercio o migración, dijeron estas personas, que hablaron a condición de anonimato para discutir conversaciones privadas.

Su frustración había estado creciendo desde enero, cuando los demócratas se negaron a financiar su muro a lo largo de la frontera suroeste. En marzo, Trump se movió para cortar toda la ayuda externa a Guatemala, Honduras y El Salvador y luego amenazó con cerrar la frontera por completo, antes de ser criticado por asesores que dijeron que la interrupción en el flujo de bienes y personas podría tener graves consecuencias para la economía.

Esta semana, cuando los titulares sobre los intentos de Trump de interferir en la investigación del Abogado especial sobre la trama rusa emergieron una vez más, la irritación del Presidente se desbordó. En una reunión celebrada el miércoles por la noche en la Oficina Oval, con Kushner llamando desde Medio Oriente, el Presidente perdió la paciencia con los ayudantes que vio a medida que avanzaba lentamente su solicitud y decidió que las tarifas entrarían en vigencia.

La idea de castigar a México con aranceles tenía varios defensores clave, entre ellos Stephen Miller, el principal asesor de políticas de Trump y un trabajador de la migración, Pat Cipollone, el abogado de la Casa Blanca, y Peter Navarro, un asesor comercial, también argumentaron que los poderes de emergencia le dieron al Presidente una amplia autoridad para imponer las tarifas.

Entre sus argumentos estaba que México no había hecho nada para resolver el problema y que era poco probable que actuara sin presión económica. Argumentaron que los aranceles perjudicarían la economía de México y presionarían a su Gobierno para que finalmente tomara medidas.

Trump había dejado claro en varias reuniones que quería avanzar, y la Casa Blanca había comenzado a preparar el papeleo semanas antes.

"Quiero hacer esto", diría Trump cuando los ayudantes expresaron inquietudes.

Si bien muchos de sus asesores creían que la medida era arriesgada y podía perjudicar a los consumidores, las empresas y los mercados de valores estadounidenses, pocos querían desafiar directamente al Presidente.

Lighthizer, el representante comercial de EU, expresó su preocupación por el impacto en la ratificación del nuevo pacto negociado, conocido como el T-MEC (Tratado México, Estados Unidos, Canadá), pero finalmente consideró que su papel era llevar a cabo la decisión de Trump.

Mnuchin creía en privado que los aranceles podrían descarrilar el pacto, complicar las difíciles negociaciones comerciales de Washington con China y arriesgarse a desestabilizar los mercados bursátiles, pero al final sus objeciones fueron principalmente sobre el momento oportuno. Larry Kudlow, un destacado comerciante libre que dirige el Consejo Económico Nacional, se sometió a una cirugía para un reemplazo de cadera y no estuvo presente en las discusiones clave.

"El Embajador Lighthizer nunca discutió contra el plan de tarifas del Presidente y está de acuerdo en que se necesita esta acción firme para resolver la grave y grave crisis de inmigración", dijo un portavoz del representante comercial de los Estados Unidos.

Un portavoz del Tesoro declinó hacer comentarios.

La decisión del Presidente de imponer los aranceles a un choque entre los ayudantes. El jueves por la mañana, durante un viaje a Guatemala, se informó al Secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, sobre el próximo anuncio de la Casa Blanca, lo que provocó que llegara unos 40 minutos tarde a un desayuno ofrecido por el Embajador de Estados Unidos en el país.

Mientras McAleenan comía, los principales asesores del departamento llamaban a los funcionarios de la Casa Blanca para aprender más sobre el plan y averiguar si en realidad era un trato hecho. Aproximadamente a las 14:00 horas, los altos funcionarios de la agencia aún no tenían claro si el Presidente lo cumpliría.

Dentro de la Casa Blanca, los asesores de Trump intentaron al menos ganar más tiempo para tratar de asegurar un compromiso de México. En una reunión el jueves, Mnuchin y otros asesores persuadieron al Presidente para que esperara hasta el 10 de junio antes de imponer las tarifas, con la esperanza de que pudieran lograr que México haga algo antes de esa fecha.

Trump estuvo de acuerdo. El jueves por la noche, anunció en Twitter que usaría poderes de emergencia para imponer una tarifa del 5 por ciento el 10 de junio y dijo que esa cantidad aumentaría hasta un 25 por ciento "hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal".

El anuncio tomó por sorpresa tanto a las empresas como a los legisladores republicanos. Según los asistentes del Congreso, la mayoría de los legisladores se enteraron de la política después del tuit de Trump.

Eso pareció incluir al senador Chuck Grassley, R-Iowa, líder del poderoso Comité de Finanzas, quien rápidamente emitió una declaración para condenar la medida, calificándola de "mal uso de la autoridad arancelaria presidencial y contraria a la intención del Congreso".

El viernes, la Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, rechazó la sugerencia de que la Administración no había informado a los miembros de su propio partido y dijo que notificó a varios legisladores republicanos antes de tomar la decisión.

Y defendió la decisión que era necesaria para que México tomara medidas, y le dijo a Fox News que durante meses la Administración había buscado ayuda de México.

"El Presidente les ha estado pidiendo durante meses que hagan eso", dijo. "Ahora está implementando algunas medidas que, con suerte, harán que se comprometan más para que empiecen a ayudarnos en este proceso".

Los senadores republicanos han propuesto una legislación para frenar la autoridad de Trump para imponer tarifas, pero no han apuntado a la ley de poderes de emergencia que él propone utilizar en este caso. A pesar de estos esfuerzos, hay pocas esperanzas de que tal legislación pueda superar un veto presidencial en el Senado y la Cámara de Representantes, donde Trump tiene un fuerte apoyo entre los republicanos. En cambio, los asistentes del personal del Senado tenían la esperanza de que México pudiera encontrar una manera de apaciguar a Trump o de que la amenaza pudiera disiparse, como lo hizo la idea de cerrar la frontera sudoeste este año.

Desde el anuncio, Kushner, quien trabajó con los mexicanos para obtener concesiones en el nuevo pacto comercial, ha estado tratando de calmar las tensiones y ha llamado al Ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. El miércoles, se espera que Ebrard se reúna en Washington con el Secretario de Estado Mike Pompeo.

Pero el tiempo está marcando, y la Administración no ha ofrecido pautas claras para lo que constituiría una resolución que impediría las tarifas. En una llamada con los reporteros el jueves por la noche, el jefe de personal interino de Trump, Mick Mulvaney, dijo que determinar cuál sería una respuesta suficiente del Gobierno mexicano quedaría a discreción de la Casa Blanca.

"No establecimos un porcentaje específico, no establecimos un número específico. Es una situación muy fluida ", dijo, y agregó que la Casa Blanca supervisaría la situación" día a día y semana a semana ".

"Vamos a juzgar el éxito aquí por el número de personas que cruzan la frontera, y ese número debe comenzar a disminuir de inmediato en un número significativo y sustancial", dijo Mulvaney.