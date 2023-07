China rechaza llamado de EU para acelerar acciones climáticas

The New York Times | No es una exageración decir que el alcance del calentamiento global depende de las decisiones tomadas por ambos países

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Líderes chinos rechazaron los intentos que hizo John Kerry, el enviado climático del presidente Biden, para persuadirlos de realizar acciones más fuertes sobre el cambio climático, durante las pláticas que han durado tres días en Pekín, una respuesta que sugiere que las tensiones entre los dos países están dificultando el trabajo conjunto en una crisis que amenaza al planeta. Kerry salió tarde de hoy de las largas negociaciones en Pekín sin haber llegado a nuevos acuerdos. PUBLICIDAD De hecho, el presidente chino Xi Jinping, insistió en un discurso que China podría conseguir su objetivo para eliminar el dióxido de carbono a su propio ritmo y a su manera. Aunque Kerry pareció animado de que los dos grandes contaminadores del mundo hayan reiniciado las conversaciones, las cuales habían estado congeladas durante un año debido a las fricciones sobre Taiwán, cuestiones comerciales y otros temas. Insistió en que no se siente decepcionado con el resultado, haciendo notar que el sólo poder platicar representaba un avance. No es una exageración decir que el alcance del calentamiento global depende de las decisiones tomadas por China y Estados Unidos. China es actualmente el responsable de casi la tercera parte de las emisiones globales, más que todas las demás naciones desarrolladas en conjunto. Para evitar las peores consecuencias del calentamiento en el mundo, es crucial que Estados Unidos, que es el emisor más grande en toda la historia, colabore con China para disminuir la contaminación, aseguran los expertos. Las pláticas en Pekín se han llevado a cabo mientras el mundo ha registrado las dos semanas más calientes que se tenga récord, por lo que Kerry urgió a los líderes chinos a considerar el calor que está arrasando a China, Europa y Estados Unidos, una señal de que peores cosas pueden venir si no disminuyen las emisiones de gases invernadero. Kerry espera persuadir a China de empezar a reducir sus emisiones de carbono a un ritmo más rápido y descartar rápidamente el uso de carbón, que es el combustible fósil más sucio. Estados Unidos genera el 14 por ciento de las emisiones de carbono y China es el responsable del 31 por ciento y su contaminación aumenta cada año. China ha dicho que podría llegar al pico de emisiones antes del 2030 y dejar de agregar carbono a la atmósfera para el 2060. PUBLICIDAD