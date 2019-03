Cerraría Trump frontera la próxima semana

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México ha hecho una fortuna a costa de su país, en una nueva crítica a los esfuerzos del Gobierno por detener la migración indocumentada.

"Si México no detiene inmediatamente toda la migración ilegal que entra en EU a través de nuestra frontera sur estaré cerrando la frontera o grandes secciones de frontera la próxima semana", escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.

El presidente criticó que por muchos años México ha hecho una fortuna a costa de Estados Unidos, mucho mayor que los gastos fronterizos.

"Esto sería tan fácil para México, pero sólo toman nuestro dinero y 'hablan'. Además, perdemos mucho dinero con ellos, especialmente cuando agregas el tráfico de drogas", aseguró.

Ayer, Trump amenazó con cerrar el tráfico comercial en la frontera con México si no detiene la llegada de dos presuntas caravanas de migrantes centroamericanos.

"Si no lo hacen, y se los estoy diciendo en este momento, ¡cerraremos la maldita frontera!", dijo el mandatario durante un mitin en Michigan.