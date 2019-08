Centran demócratas ataques contra Biden

Ciudad de México— Sólo hubo una persona tan atacada como Donald Trump durante el segundo debate de aspirantes demócratas a la presidencia: Joe Biden.

El exvicepresidente, que tiene alrededor de 30 puntos de las preferencias en las encuestas de cara a 2020, fue confrontado durante la segunda ronda del segundo debate sobre sus pasadas posiciones en migración, aborto, comercio, leyes raciales y la guerra con Irak.

El Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, le preguntó a Biden si había hecho algo para cambiar la política de deportaciones de Obama, que alcanzaron alrededor de 3 millones durante su mandato.

"¿Le dijo que esas deportaciones eran una buena idea, o le dijo al Presidente que era un error y no debían hacerse?", cuestionó De Blasio.

"Era vicepresidente, no Presidente, mantendré mis recomendaciones en privado", respondió Biden, al defender que Barack Obama impulsó legislaciones a favor de los dreamers (jóvenes que llegaron como indocumentados siendo niños).

Biden también fue confrontado por el senador de Nueva Jersey, Corey Booker, sobre cómo evadió la pregunta.

"Usted invoca al Presidente Obama más que ningún otro aspirante, no puede hacerlo cuando le conviene y evitarlo cuando no", le dijo Booker.

El Senador también criticó a Biden por apoyar leyes en los años 90 que, afirmó, han provocado que las cárceles estadounidenses estén sobrepobladas.

Además, la senadora californiana Kamala Harris retomó las críticas que hizo a Biden en el anterior debate por su trabajo con senadores segregacionistas en los años 70.

El Gobernador de Washington, Jay Inslee, quien ha centrado su campaña en el cambio climático, afirmó que se necesitaban cambios drásticos para enfrentarlo y descalificó la propuesta de Biden de negociar con compañías privadas reducir las emisiones.

"No es algo que podamos negociar. Se acabó el tiempo, la casa se está incendiando", afirmó Inslee.





Limpiar la Casa Blanca

Cuando la senadora Kirsten Gillibrand fue cuestionada sobre qué haría sobre el cambio climático desde su primer día en la Casa Blanca, su respuesta fue recibida con risas.

"Lo primero que haré cuando sea Presidenta es limpiar con cloro la Oficina Oval", dijo.