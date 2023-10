Celulares que toman fotos falsas, ¿hora de preocuparnos?

The New York Times | Imagina una fotografía en la que el hombro de una persona no aparece completo en la imagen. Con el software de Google, ahora puedes presionar el botón de Editor Mágico y mover a esa persona dentro del área delimitada por la fotografía

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar En los últimos cinco años, las cámaras de los teléfonos inteligentes se han vuelto extremadamente poderosas. Su salto en calidad se vio impulsado en gran medida por avances en la fotografía computacional, una tecnología que usa algoritmos, inteligencia artificial y sensores para producir fotografías nítidas y vívidas. Ahora, todos podemos captar imágenes impresionantes que están a la altura del trabajo de los profesionales. Entonces, ¿qué sigue? Lamento decirlo: fotografías más falsas. Google, que desde hace tiempo ha sido un líder en la industria de la fotografía con teléfonos inteligentes, lanzará el jueves el Pixel 8, un celular de 700 dólares con un conjunto de herramientas de edición fotográfica que utilizan inteligencia artificial. El software del teléfono hace mucho más que ajustar la nitidez y el brillo de una imagen fotográfica: usa inteligencia artificial para generar imágenes o eliminar elementos para brindarte exactamente la foto que deseas. Por ejemplo, imagina una fotografía en la que el hombro de una persona no aparece completo en la imagen. Con el software de Google, ahora puedes presionar el botón de Editor Mágico y mover a esa persona dentro del área delimitada por la fotografía. Después, el software usará la inteligencia artificial para producir el resto del hombro de esa persona. O piensa en el retrato que tomaste de un amigo frente a un monumento histórico, pero en el fondo se ve una multitud de turistas. Al usar la misma herramienta de edición, puedes seleccionar a los invasores de la foto y presionar el botón de Eliminar. En segundos, los extraños desaparecerán, y el software de Google generará de manera automática partes de la imagen para llenar el fondo. El Pixel 8 representa un punto de inflexión. Es el primer teléfono disponible para todo público que integra la inteligencia artificial directamente en el proceso de creación fotográfica sin ningún costo extra, lo que impulsa a la fotografía con teléfonos celulares a una era en la que la gente tendrá que cuestionarse cada vez más si lo que ve en sus imágenes es real, incluidas las fotografías que envían sus seres queridos. Tomé y edité decenas de fotografías con el Pixel 8. Quedé impresionado, asustado y escéptico sobre si me gustaría seguir generando fotografías falsas. A continuación, lo que descubrí. Fotografía imperfecta Para continuar mi tradición cuando pruebo cámaras de teléfonos inteligentes, usé el Pixel 8 para tomar fotografías de mis perros (Max, un corgi, y Mochi, una labrador café) y, después, apliqué la inteligencia artificial.Tuve resultados buenos y malos. En una fotografía de Max sentado en una roca grande, quise quitar una amonestación escrita que me dio un policía por dejar correr a mis perros sin correa y sin permiso en un parque para perros sin correa. En la aplicación de Google Fotos, presioné el botón de Editor Mágico y marqué una línea alrededor del pedazo de papel. En otra fotografía, en la que Mochi está parada junto a Max y el lado derecho de su trasero está cortado por el borde de la imagen, traté de moverla a la izquierda. El Pixel 8 hizo bien el trabajo de moverla, pero el lado derecho del trasero de Mochi, generado por computadora, quedó borroso y su pata izquierda quedó cortada. Luego vino el resultado más desconcertante. En la fotografía de una pizzería donde la cara de Mochi estaba cortada por el borde de la imagen, traté de moverla para probar si la inteligencia artificial generaba el resto de su cabeza. La inteligencia artificial produjo algo digno de una pesadilla, un semidiós canino del infierno con un par de pezuñas que brotaban de sus piernas. Usar o no usar Mi retroalimentación es la siguiente: no creo que estas herramientas de edición con inteligencia artificial deban promoverse tanto en la aplicación de fotos de un teléfono inteligente insignia; en especial, debido a sus imperfecciones actuales. Además, incluso cuando la tecnología mejore, hay preguntas más extensas —tales como las cuestiones éticas de las imágenes artificiales— que debemos considerar y abordar. Editar la claridad y el brillo de las fotografías mejora una imagen sin alterar su esencia. Sin embargo, agregar artificialmente elementos a una fotografía cruza una frontera, lo que convierte a una imagen en algo falso. Usar estas herramientas de inteligencia artificial para producir y compartir fotografías podría contribuir a la divulgación en línea de elementos multimedia falsos en un momento en el que la desinformación ya abunda y es difícil saber en qué podemos confiar. Ng, el profesor de informática, dijo que dependía de nosotros decidir cómo utilizar la tecnología fotográfica generativa de manera responsable, en especial ahora que ha llegado a los teléfonos inteligentes. Él ha establecido sus propios límites. “Para mí, como fotógrafo, cualquier cosa que toque la autenticidad sería muy problemática”, afirmó. En cuanto a mí, usaré estas herramientas fotográficas de IA para eliminar distracciones visuales, como el invasor que arruina una imagen que de otro modo sería excelente, de las fotos compartidas entre familiares. Pero incluso en ese caso, usaré estas herramientas con moderación y no publicaré las imágenes falsas en línea. PUBLICIDAD