Celebran en NY la chispa que impulsó el movimiento gay

La biblioteca pública de Nueva York inauguró este viernes la exposición "Love & Resistance: Stonewall 50", con la que arranca las celebraciones del 50 aniversario de las protestas que estallaron en el Stonewall, el icónico bar donde estalló la chispa que impulsó el movimiento LGTBI.

No sólo fotografías de amor y resistencia, sino también de la vida nocturna y de las primeras publicaciones LGTBI en Estados Unidos se pueden contemplar hasta julio en la primera gran exposición con la que la ciudad de Nueva York rinde homenaje a las protestas del Stonewall Inn

"Stonewall supone un punto de inflexión, porque ya existía un movimiento político (LGTBI) en Estados Unidos en los años 60, pero está formado por grupos muy pequeños de personas en todo el país", explica a Efe el comisario de la exposición, Jason Bauman.

En las dos amplias galerías de la sede central de la biblioteca de Nueva York que albergan la exposición reina un ambiente nocturno, como el de los locales, muchas veces antros, donde la comunidad gay se reunía cuando ser homosexual era perseguido.

Las luces rojas de neón que anuncian las secciones de la exposición y el color lila de los muros donde cuelgan las fotografías y los ejemplares de revistas contribuyen a ello.

En las primeras horas de la madrugada del 28 de junio de 1969, los dueños y clientes del Stonewall Inn, situado en la zona de Greenwich, en Manhattan, plantaron cara a un grupo de policías que pretendía hacer una redada rutinaria en el local, lo que desembocó en una semana de violentos disturbios.

La chispa se encendía, el bar se convertía en un icono del movimiento de lucha LGTBI y, un año después, se organizaba la primera marcha del orgullo gay para conmemorar su resistencia.

"Después del Stonewall, realmente el activismo (LGTBI) explotó y se convirtió en un movimiento masivo en el que miles de personas salieron a manifestarse", cuenta Bauman frente a algunas de las fotos de las primeras protestas a favor de los derechos de los homosexuales en el país.

Precisamente una gran foto del Stonewall, donde la cantante Madonna actuó por sorpresa la pasada nochevieja para reivindicar los derechos de los LGTBI, preside una de las galerías de la exposición.

"Los activistas decidieron hacer público Stonewall y convertirlo en un punto de inflexión. Fue un momento de propaganda y los activistas decidieron usar la energía de los disturbios para atraer a más gente hacia el movimiento de derechos civiles de los LGTB", comenta el comisario.

Antes de esa fecha, existían grupos de defensa de los derechos de este colectivo en todos los estados del país, pero su activismo era tímido, apenas testimonial.

La exposición arranca con algunas de estas primeras acciones reivindicativas, como una de 1965, en las que una decena de personas protesta frente a la sede del Pentágono en Washington, exigiendo derechos para los funcionarios y militares LGTBI.

Eran las personas que en aquellos años "estaban dispuestas a ser identificadas públicamente como homosexuales y a protestar".

La evolución de este movimiento, desde la clandestinidad y el miedo hasta la reivindicación orgullosa de su idiosincrasia también se puede rastrear en las fotografías de la sección "Love".

Fotos de perfiles a contra luz y de espaldas por temor a ser reconocido van dejando paso a instantáneas donde parejas muestran su amor abiertamente y grupos, su identidad homosexual con orgullo.

También hay espacio para las primeras publicaciones que se distribuían de mano en mano y que incluían desde comentarios políticos y experiencias personales hasta oportunidades para conectar con otros miembros de la comunidad LGTBI.

Desde pequeñas publicaciones de los años anteriores a los disturbios de 1969, como "Transvestia" o "The Ladder" (La escalera) -la primera publicación lésbica distribuida a nivel nacional-; hasta revistas posteriores, con nombres que ya no disimulaban su contenido, como "Gay Power" o "The Lesbian Tide" (La marea lésbica); pasando por otras como "Pa'fuera", la primera publicación de la comunidad LGTBI en Puerto Rico.

La vida nocturna de la comunidad LGTBI en el Nueva York de aquellos años es otro de los temas de las fotografías, porque "mucha de la política se centró en los bares", explica el comisario.

"Porque los bares podían ser cerrados por servir bebidas a los clientes homosexuales en Nueva York en los años 60. Los bares eran sitios donde los homosexuales se reunían, pero también donde podían ser arrestados, chantajeados o podían ser blanco de redadas como ocurrió en el Stonewall", asegura Baumann, antes de reivindicar la necesidad de seguir luchando por los derechos de los LGTBI en todo el mundo.