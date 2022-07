Celebra EU y busca extradición inmediata de Caro Quintero

Washington.— La Administración del presidente Joe Biden buscará la inmediata extradición de Rafael Caro Quintero desde México para enfrentar cargos por el secuestro, asesinato y tortura del agente especial de la DEA Enrique "Kiki" Camarena, aseguró el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Sin añadir mayores detalles sobre si existió algún tipo de colaboración en la captura en Chihuahua, la dependencia estadounidense aseguró que el arresto de Caro Quintero es resultado del trabajo de la Administración para el Control de Drogas de EU (DEA) así como el de las agencias mexicanas.

"No existe un escondite para nadie que secuestre, torture y asesine a las fuerzas del orden estadounidenses... Estaremos buscando su extradición inmediata a los EU para que pueda ser juzgado por estos crímenes", expuso, en un comunicado, el Procurador General de EU, Merrick Garland.

"Estamos profundamente agradecidos con las autoridades mexicanas por la captura y arresto de Rafael Caro-Quintero. El arresto de hoy es la culminación del trabajo incansable de la DEA y sus socios mexicanos para llevar a Caro Quintero ante la Justicia por sus presuntos delitos".

Con una recompensa de 20 millones de dólares, el Gobierno estadounidense tiene fincados cargos contra Caro Quintero ante la Corte Federal del Distrito Central de California por el secuestro y asesinato en 1985 del agente Camarena así como por crímenes violentos, narcotráfico de mariguana y cocaína y operar una empresa criminal.

Al mismo tiempo, el Procurador Garland aprovechó para enviar sus condolencias al Gobierno mexicano por la muerte de 14 miembros de las fuerzas armadas mexicanas que fallecieron tras la caída de un helicóptero Blackhawk en Los Mochis, Sinaloa asegurando que dieron su vida al servicio de México.

Sorprende arresto

A decir de Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, la detención de Caro Quintero es sorpresivo.

"No vimos mucho esfuerzo (para capturar a Caro Quintero) en los últimos años, especialmente cuando (López Obrador) llegó al poder e inmediatamente empezó a desmantelar mucha infraestructura y las relaciones bilaterales entre EU y México relacionadas al narcotráfico", dijo Vigil a The Associated Press.

Sin embargo, aclaró, la DEA nunca iba a dejar de buscar a alguien que asesinó a un agente.

En 2018, el FBI incluyó al capo en su lista de los 10 más buscados y ofrecía 20 millones de dólares por información que llevara a su captura.

La inusual cifra duplica la recompensa que ofrece por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio "El Mencho" Oseguera, acusado de inundar ese país de drogas sintéticas como el mortal fentanilo.