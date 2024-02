Celebra el Mardi Gras con celebridades y reyes por un día

Associated Press | Las fastuosas carrozas y las bandas de música, en la lista de participantes estaban el propio Connick, el actor Neil Patrick Harris Associated Press | Las fastuosas carrozas y las bandas de música, en la lista de participantes estaban el propio Connick, el actor Neil Patrick Harris Associated Press | Las fastuosas carrozas y las bandas de música, en la lista de participantes estaban el propio Connick, el actor Neil Patrick Harris Associated Press | Las fastuosas carrozas y las bandas de música, en la lista de participantes estaban el propio Connick, el actor Neil Patrick Harris Associated Press | Las fastuosas carrozas y las bandas de música, en la lista de participantes estaban el propio Connick, el actor Neil Patrick Harris Associated Press | Las fastuosas carrozas y las bandas de música, en la lista de participantes estaban el propio Connick, el actor Neil Patrick Harris

NUEVA ORLEANS — La temporada de Carnaval en Nueva Orleans inició su clímax, el "Martes Gordo", con los últimos desfiles fastuosos del Mardi Gras listos para recorrer los vecindarios históricos, mientras las estrechas calles del Barrio Francés albergan una estridente y continua fiesta callejera que desborda los bares y restaurantes. El Zulu Social Aid and Pleasure Club repartió su regalo tradicional de cocos decorados mano a gente de todas las edades al recorrer la avenida St. Charles. La procesión de Rex, Rey del Carnaval, estab prevista para más tarde. El lunes por la noche tuvo lugar el del Krewe of Orpheus, cofundado por el músico y actor local Harry Connick Jr. Además de las fastuosas carrozas y las bandas de música, en la lista de participantes estaban el propio Connick, el actor Neil Patrick Harris y su esposo, David Burtka. Nueva Orleans celebra el Carnaval más grande y conocido del país. Está repleto de tradiciones muy queridas por los lugareños, pero también supone un impulso vital para su economía, impulsada por el turismo, siempre evidente en el Barrio Francés. "Aquí no hay extraños", dijo Renitta Haynes, de visita desde Chattanooga, Tennessee, mientras observaba a los fiesteros disfrazados en Bourbon Street durante el fin de semana. "Todo el mundo es muy amable y cercano. Me encanta". Ella y su amiga Tiffany Collins llevaban enormes collares de cuentas moradas, verdes y doradas mientras tomaban unos tragos. Las festividades previas a la Cuaresma no se limitan a Nueva Orleans. Celebraciones similares tienen lugar en Luisiana y a lo largo de la costa del Golfo de México. Mobile, Alabama, donde para el martes hay previstos seis desfiles, cuenta con la celebración del Mardi Gras más antigua del país. El Carnaval de Brasil y algunos en Europa son mundialmente conocidos. El programa del lunes en Nueva Orleans incluyó la celebración vespertina del "Lundi Gras", o Lunes Gordo, en el paseo del río Mississippi, con música en vivo. El evento incluyó la ceremonial reunión anual entre el hombre elegido para ser el Rey del Carnaval — designado por la Rex Organization, un grupo predominantemente blanco con raíces en el siglo XIX — y el rey nombrado por el Zulu Social Aid and Pleasure Club, fundado por trabajadores negros a principios del siglo XX. La reunión es una costumbre que comenzó en 1999 en lo que se consideró un símbolo de la lenta eliminación de las barreras sociales y raciales.