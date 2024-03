¿Celdas de cárcel? ¿Morgueras? Su crucero le reserva algunas sorpresas.

Los cruceros tienen características ocultas que muchos pasajeros, sobre todo los primerizos, desconocen. Algunos barcos son tan grandes como pequeñas ciudades y, aunque es relativamente fácil familiarizarse con un número aparentemente interminable de servicios -parques acuáticos, salones de tatuajes, múltiples restaurantes-, también hay todo un ecosistema, a menudo bajo las cubiertas de pasajeros, que está envuelto en el misterio.

He aquí cinco cosas que los cruceristas quizá no sepan sobre los cruceros:

Hay un depósito de cadáveres...

Los cruceros transportan millones de pasajeros cada año, y no es raro que se produzcan muertes a bordo. La mayoría de los buques están obligados a tener un depósito de cadáveres y bolsas adicionales para cadáveres en caso de emergencia.

La morgue, que suele ser una pequeña sala refrigerada de acero inoxidable situada en la cubierta inferior del barco, tiene capacidad para entre dos y diez cadáveres, dependiendo del tamaño del buque. Cuando fallece un pasajero o un miembro de la tripulación, los funcionarios del buque avisan a las autoridades de tierra y un equipo médico evalúa el cadáver y lo traslada a la morgue, donde permanece hasta que se toman las medidas necesarias para su repatriación. En la mayoría de los casos, el cuerpo será retirado en el siguiente puerto de escala, pero a veces permanecerá a bordo hasta el final del viaje.