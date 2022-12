Causa apagones y dificulta viajes tormenta invernal en EU

Associated Press | Vehículos transitan por una carretera en plena ventisca Associated Press | Viajeros varados en un aeropuerto Associated Press | Una fuente luce congelada

Buffalo, Nueva York.– Una intensa tormenta invernal dejó el sábado sin suministro eléctrico a 1.7 millones de hogares y empresas en todo Estados Unidos, sembró la inquietud entre millones de personas ante la perspectiva de nuevos apagones y paralizó los servicios de Policía, Bomberos y un aeropuerto en el nevado estado de Nueva York. En todo el país, las autoridades han atribuido al menos una decena de muertes a la exposición a las bajas temperaturas, los accidentes automovilísticos por los caminos helados y otros efectos de la tormenta, incluidas dos personas que murieron en sus casas a las afueras de Buffalo, Nueva York, luego de que los rescatistas no pudieron llegar hasta ellas en medio de una ventisca histórica. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo el sábado que el Aeropuerto Internacional de Buffalo Niagara estará cerrado hasta el lunes por la mañana, que algunas carreteras estarán cerradas durante todo el sábado y que casi todos los camiones de bomberos en Buffalo quedaron varados en la nieve. "No importa cuántos vehículos de emergencia tengamos: no pueden atravesar las condiciones" creadas por la tormenta, explicó Hochul. Apagones programados Las ventiscas cegadoras, la lluvia helada y el frío glacial también causaron apagones desde Maine hasta Seattle, mientras que un importante operador de la red eléctrica advirtió a los 65 millones de personas a las que sirve en el este de Estados Unidos que podrían ser necesarios apagones programados. La empresa PJM Interconnection, con sede en Pensilvania, dijo que las centrales eléctricas están teniendo dificultades para operar en el clima gélido y pidió a los residentes de 13 estados que traten de usar la electricidad sólo para fines básicos. La Autoridad del Valle de Tennessee, que proporciona electricidad a 10 millones de personas en Tennessee y partes de los seis estados circundantes, ordenó el sábado a las compañías eléctricas locales que implementaran interrupciones programadas para "garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico". Chris Muenks dijo que él y sus gatos se despertaron el sábado por la mañana con su casa fría en Greeneville, Tennessee. Dijo que la electricidad volvió, pero sólo para volver a apagarse a media mañana debido a un apagón planificado. En los seis estados de la región de Nueva Inglaterra, casi 400 mil clientes de la red permanecieron sin electricidad el sábado por la mañana, y algunas empresas de servicios públicos advirtieron que podrían pasar días antes de que se restablezca la energía. En Carolina del Norte, casi 370 mil clientes se quedaron sin electricidad, según poweroutage.us La empresa PJM Interconnection –que cubre todo o parte de Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Virginia, Virginia Occidental y Washington, D.C.– también advirtió que podrían ser necesarios apagones programados.