Catea FBI mansión de Donald Trump

Nueva York.– El expresidente Donald Trump dijo ayer lunes que el FBI registró su casa en Palm Beach, Florida, y abrió una caja fuerte, una cuenta que indica una escalada dramática en las diversas investigaciones sobre las etapas finales de su presidencia. El cateo, según varias personas familiarizadas con la investigación, parecía estar centrado en material que Trump había llevado consigo a Mar-a-Lago, su club privado y residencia, cuando salió de la Casa Blanca. Esas cajas contenían muchas páginas de documentos clasificados, según una persona familiarizada con su contenido. PUBLICIDAD Trump retrasó la devolución de 15 cajas de material solicitado por los funcionarios de los Archivos Nacionales durante muchos meses, y sólo lo hizo cuando hubo una amenaza de que se tomarían medidas para recuperarlas. El FBI habría tenido que convencer a un juez de que tenía causa probable de que se había cometido el delito para obtener una orden de allanamiento, y proceder con un allanamiento en la casa de un expresidente casi seguramente habría requerido la aprobación de los altos funcionarios de la oficina y el Departamento de Justicia. Un portavoz del FBI se negó a comentar y los funcionarios del Departamento de Justicia inicialmente no respondieron a las solicitudes de comentarios. Trump estaba en el área de Nueva York en el momento de la redada. Trump, quien hizo campaña para presidente en 2016 criticando la práctica de Hillary Rodham Clinton de mantener un servidor de correo electrónico privado para mensajes relacionados con el Gobierno mientras era secretaria de Estado, fue conocido durante todo su mandato por romper material oficial que estaba destinado a ser retenido para los archivos presidenciales. Una persona familiarizada con sus hábitos dijo que incluía material clasificado que fue triturado en su dormitorio y en otros lugares. “Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada”, dijo Trump. “¡Incluso entraron en mi caja fuerte!”, escribió. “¿Cuál es la diferencia entre esto y Watergate, donde los agentes irrumpieron en el Comité Nacional Demócrata? Aquí, al revés, los demócratas irrumpieron en la casa del presidente número 45 de los Estados Unidos”. Trump no compartió ningún detalle sobre lo que los agentes del FBI dijeron que estaban buscando. La búsqueda tuvo lugar el lunes por la mañana, dijo una persona familiarizada con ella, aunque Trump afirmó que los agentes todavía estaban allí muchas horas después. La búsqueda fue para determinar si quedaban registros en el club, dijo la persona familiarizada con la búsqueda. La búsqueda reportada se produjo en un momento en que el Departamento de Justicia también ha estado intensificando el interrogatorio de exasesores de Trump que habían sido testigos de la discusión y planificación en la Casa Blanca de los esfuerzos de Trump por permanecer en el cargo después de su derrota en las elecciones de 2020. Trump ha sido el centro de las preguntas de los fiscales federales en relación con un esquema para enviar electores “falsos” al Congreso para la certificación del Colegio Electoral. El actual director del FBI, Christopher Wray, fue designado por Trump. La ley que rige la preservación de los materiales de la Casa Blanca, la Ley de Registros Presidenciales, carece de fuerza, pero pueden entrar en juego estatutos penales, especialmente en el caso de material clasificado. Documentos gubernamentales Los códigos penales, que conllevan penas de cárcel, prohíben a cualquiera que “intencionalmente dañe o cometa cualquier depredación contra cualquier propiedad de los Estados Unidos” y a cualquiera que “intencional e ilegalmente oculte, sustraiga, mutile, borre o destruya” documentos gubernamentales. Samuel Berger, asesor de seguridad nacional del presidente Bill Clinton, se declaró culpable en 2015 de un cargo menor por retirar material clasificado de un archivo del Gobierno. En 2007, Donald Keyser, un experto en Asia y antes alto funcionario del Departamento de Estado, fue sentenciado a prisión después de que confesó haber guardado más de 3 mil documentos confidenciales, desde clasificados hasta ultrasecretos, en su sótano. En 1999, la CIA anunció que había suspendido la autorización de seguridad de su exdirector, John Deutch, tras concluir que había manejado indebidamente secretos nacionales en una computadora de escritorio en su casa. En enero, los archivos recuperaron 15 cajas que Trump había llevado consigo a Mar-a-Lago desde la residencia de la Casa Blanca cuando terminó su mandato. Las cajas incluían material sujeto a la Ley de Registros Presidenciales, que exige que todos los documentos y registros relacionados con asuntos oficiales se entreguen a los archivos. Los artículos en las cajas incluían documentos, recuerdos, regalos y cartas. Los archivos no describieron el material clasificado que encontraron, aparte de decir que se trataba de “información clasificada de seguridad nacional”. Debido a que los Archivos Nacionales “identificaron información clasificada en las cajas”, la agencia “ha estado en comunicación con el Departamento de Justicia”, dijo David Ferriero, el archivista nacional, al Congreso en ese momento. Posteriormente, los fiscales federales comenzaron una investigación del gran jurado, según dos personas informadas sobre el asunto. Los fiscales emitieron una citación a principios de este año a los archivos para obtener las cajas de documentos clasificados, según dos personas familiarizadas con el asunto.