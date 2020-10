Casos de Covid ponen al límite a hospitales de EU

Gabriela Bhaskar / The New York Times / Un hospital de campaña que se abrió en Milwaukee para adaptarse al aumento de pacientes con Covid-19 en Wisconsin

The New York Times

Nueva York— El número de personas hospitalizadas por coronavirus en Estados Unidos ha aumentado un 40 por ciento en el último mes, mientras que el número de nuevos casos reportados ayer jueves se acercó al récord de casi 76 mil establecido en julio.

Actualmente, unas 41 mil personas están hospitalizadas en todo el país, incluidas muchas en el Medio Oeste y el Oeste de las Montañas. Si bien la nación ha visto a más personas hospitalizadas en puntos anteriores de la pandemia, durante una avalancha de casos en la ciudad de Nueva York en abril y en el Cinturón del Sol en julio, los pacientes ahora se encuentran dispersos de manera mucho más amplia, lo que genera preocupación por los pacientes críticamente enfermos en zonas rurales con recursos médicos limitados.

Según la base de datos del New York Times, ocho estados estadounidenses establecieron récords de un solo día para nuevos casos este pasado jueves, mientras que 13 estados agregaron más casos la semana pasada que en cualquier otro tramo de los siete días anteriores. Se informó un promedio de 777 muertes relacionadas con el virus durante cada uno de los últimos siete días, todavía muy por debajo del pico de primavera. Se han registrado más de 223 mil muertes relacionadas con el virus desde el inicio de la pandemia.

A los expertos les preocupa que el número creciente de personas que necesitan atención hospitalaria solo empeore si los casos continúan aumentando.

"Realmente no veo ninguna señal de que las cosas se estén desacelerando y eso me preocupa mucho", dijo Caitlin M. Rivers, epidemióloga de la Universidad Johns Hopkins. "Tiene que ser nuestra premisa inicial que no se ralentizará a menos que lo obliguemos a hacerlo".