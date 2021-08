Casos de Covid abruman la Costa del Golfo

Nueva York— La Costa del Golfo, un paraíso turístico que atrae a multitudes de juerguistas a las playas de varios estados del sur, se ha visto gravemente afectada a medida que la variante delta atraviesa la región, que tiene tasas relativamente bajas de vacunación y, a menudo, medidas de seguridad suavizadas.

Pero incluso en comparación con otras partes del sur que están luchando contra la última ola del virus, la Costa del Golfo se destaca como una cicatriz roja en los mapas que muestran los puntos álgidos del coronavirus y las hospitalizaciones.

La tasa promedio de hospitalización por persona en Panama City, Florida; Mobile, Alabama; y Gulfport, Misisipi; es considerablemente más alta que la de sus estados en su conjunto, a pesar de que son tres de los cuatro estados con las tasas más altas del país, según datos compilados por The New York Times. Las tasas de casos promedio por persona en los condados circundantes son más del doble del promedio nacional. La tasa de vacunación en los tres condados está muy por debajo del 40 por ciento, según datos federales.

Más del 90 por ciento de los 461 pacientes de Covid hospitalizados del condado de Mobile este jueves no estaban vacunados.

Las personas que inundan los hospitales a lo largo de la costa del Golfo no son las de alto riesgo, a menudo las personas mayores, que eran más vulnerables en las primeras oleadas de la pandemia. La variante Delta se está extendiendo entre la gente más joven, muchos que pensaron que no tenían nada que temer y no se vacunaron.