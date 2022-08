Capta telescopio James Webb imagen sin precedentes de Galaxia Cartwheel

The New York Times | Esta es una composición hecha con dos herramientas, la cámara de infrarrojo cercano y el instrumento de infrarrojo medio The New York Times | El instrumento MIRI del telescopio Webb se utilizó para revelar las regiones polvorientas y las estrellas jóvenes de la galaxia

Nueva York.- Los científicos publicaron este martes las últimas imágenes del triunfante telescopio espacial James Webb de la NASA. El lanzamiento más reciente documenta la galaxia Cartwheel, que se encuentra a unos 500 millones de años luz de nuestro planeta y recibe un nombre apropiado por su apariencia una de rueda completa, un neumático e incluso radios fluorescentes ondulados. Webb también registró dos galaxias compañeras más pequeñas junto a Cartwheel. Las nuevas imágenes llegan inmediatamente después de la presentación por parte de la NASA el 12 de julio de cinco escenas iniciales capturadas por el telescopio Webb, el observatorio espacial más poderoso construido hasta la fecha. Desde que se lanzaron el 25 de diciembre, los 18 espejos hexagonales de oro de Webb se han alineado para capturar otros objetivos en el espacio, aunque no se han publicado todas las imágenes. Las instantáneas han incluido la nebulosa del Anillo Sur, que se asemeja a una burbuja de jabón que se expande desde una estrella muerta, y la llamativa nebulosa Carina, compuesta de remolinos de polvo similares a acantilados irregulares. Los astrónomos han estado estudiando la galaxia Cartwheel durante décadas. Inicialmente, se inspeccionó desde dos observatorios terrestres en Australia, primero el telescopio Schmidt del Reino Unido y luego el telescopio anglo-australiano. Pero es mejor conocida por el Telescopio Espacial Hubble, que produjo imágenes en la década de 1990 con más detalles de la composición de la galaxia. Y así como Webb, en julio, reveló la presencia de galaxias aún más distantes que se escondían de nuestra vista, sus fotografías de Cartwheel magnificaron la formación detallada de estrellas dentro de los anillos de la galaxia y las docenas de otros sistemas estelares más allá.