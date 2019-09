Candidatos demócratas tienen problemas en sus Estados natales

De acuerdo a un nuevo sondeo realizado por la Universidad Monmouth sobre los posibles votantes en las primarias demócratas en Nueva Jersey, encontró que el ex vicepresidente Joe Biden encabeza la competencia con un 26 por ciento.

Seguido por la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts con el 20 por ciento, el senador Bernie Sanders de Vermont con el 18 por ciento y el senador Cory Booker de New Jersey con el 9 por ciento.

Este sondeo nos da una idea sobre lo mucho que está teniendo problemas la campaña de Booker en este momento. Una cosa es no estar liderando a nivel nacional o en los Estados en donde se llevan a cabo las primarias anticipadas y otra totalmente diferente es estar en un distante cuarto lugar y más bajo que el 10 por ciento en el Estado en donde se es senador.

Sin embargo, Booker puede encontrar consuelo en que no es el único. Muchos de sus compañeros demócratas también están tropezando en las encuestas sobre las primarias demócratas en sus Estados natales: por ejemplo, el alcalde Bill de Blasio de Nueva York, la senadora Kamala Harris de California, el senador Michael Bennet de Colorado, el ex congresista Beto O’Rourke de Texas, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetss, el alcalde Pete Buttigieg de South Bend, Indiana y la senadora Amy Klobuchar de Minnesota.