Cancela secretario de Estado de EU reunión con canciller ruso

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que canceló la reunión prevista para este jueves con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, según informó el medio estadounidense CNN.

"La semana pasada acordé reunirme con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, esta semana, el 24 de febrero, para discutir las respectivas preocupaciones de nuestros países sobre la seguridad europea. Pero solo si Rusia no invadía Ucrania. Ahora que vemos que la invasión está empezando y que Rusia ha dejado claro su rechazo total a la diplomacia, no tiene sentido seguir adelante con esa reunión en este momento. Lo he consultado con nuestros aliados y socios. Todos están de acuerdo. Hoy he enviado al ministro de Asuntos Exteriores Lavrov una carta informándole de ello", dijo Blinken durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba.

PUBLICIDAD

Blinken dijo que Estados Unidos "sigue comprometido con la diplomacia si Rusia está preparada para dar pasos demostrables que proporcionen a la comunidad internacional algún grado de confianza de que se toma en serio la desescalada y la búsqueda de una solución diplomática".

El funcionario estadounidense señaló que Estados Unidos procederá en coordinación con sus aliados y socios "en función de las acciones de Rusia y de los hechos sobre el terreno".

"Pero no permitiremos que Rusia reclame la pretensión de la diplomacia al mismo tiempo que acelera su marcha por el camino del conflicto y la guerra", continuó.