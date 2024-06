Cancela Boeing su primer vuelo de astronautas

Associated Press | Con sólo una fracción de segundo para despegar, no hubo tiempo para solucionar el último problema y se canceló el lanzamiento Associated Press | La cápsula Starliner de Boeing, montada en un cohete Atlas V, en la plataforma de lanzamiento del Complejo 41

Cabo Cañaveral, Florida.- Problemas informáticos de último momento frustraron el intento del sábado de lanzar el primer vuelo de un astronauta de Boeing, el último de una serie de retrasos a lo largo de los años. Dos astronautas de la NASA estaban atados a la cápsula Starliner de la compañía cuando la cuenta atrás fue detenida automáticamente a los 3 minutos y 50 segundos por el sistema informático que controla los últimos minutos antes del despegue. Con sólo una fracción de segundo para despegar, no hubo tiempo para solucionar el último problema y se canceló el lanzamiento. Los técnicos corrieron hacia la plataforma para ayudar a los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams a salir de la cápsula encima del cohete Atlas V completamente cargado en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Una hora después del aborto del lanzamiento, se volvió a abrir la escotilla. El equipo no puede acceder a las computadoras para solucionar el problema hasta que el cohete haya agotado todo su combustible, dijo Tory Bruno, director ejecutivo del fabricante de cohetes, United Launch Alliance. Bruno dijo que una de las tres computadoras redundantes ubicadas cerca del cohete en la plataforma estaba lenta. Los tres deben funcionar correctamente para proceder con el lanzamiento, afirmó. Si se trata de una solución fácil, el próximo intento de lanzamiento podría realizarse el domingo. El miércoles sería la próxima oportunidad después de este fin de semana. "Este es el negocio en el que estamos", dijo Mark Nappi de Boeing. "Todo tiene que funcionar perfectamente". Fue el segundo intento de lanzamiento. El primer intento, el 6 de mayo, se retrasó para comprobar fugas y reparar cohetes. La NASA quiere un respaldo para SpaceX, que ha estado transportando astronautas desde 2020. Boeing debería haber lanzado su primera tripulación casi al mismo tiempo que SpaceX, pero su primer vuelo de prueba sin nadie a bordo en 2019 estuvo plagado de graves problemas de software y nunca llegó a la estación espacial. A una rehacer en 2022 le fue mejor, pero los problemas con los paracaídas y la inflamabilidad posterior provocaron más retrasos. Una pequeña fuga de helio en el sistema de propulsión de la cápsula el mes pasado se sumó a un problema en la válvula del cohete. Surgieron más problemas con las válvulas dos horas antes del despegue planeado para el sábado, pero el equipo utilizó un circuito de respaldo para que las válvulas del equipo terrestre funcionaran para completar el combustible para la etapa superior del cohete. Los controladores de lanzamiento se sintieron aliviados de seguir avanzando, pero el sistema informático conocido como secuenciador de lanzamiento terrestre puso fin al esfuerzo. "Por supuesto, esto es emocionalmente decepcionante", dijo el astronauta de la NASA Mike Fincke, el piloto de respaldo, desde el vecino Centro Espacial Kennedy poco después de que se detuviera la cuenta regresiva. Pero dijo que los retrasos son parte de los vuelos espaciales. "Vamos a tener un gran lanzamiento en nuestro futuro".