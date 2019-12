Cambia juicio político legado de Trump

Washington— La primera línea del obituario del presidente Donald Trump se escribió ayer.

Si bien es casi seguro que Trump evite su destitución, una parte de su legado tomó forma el miércoles cuando se convirtió en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser enviado a juicio político por la Cámara baja.

Los dos artículos de juicio político aprobados el miércoles de forma partidistas son una reprimenda constitucional que se quedará con Trump incluso mientras intenta trivializar su significado y usarlos para impulsar su intento de reelección.

"Será imposible mirar hacia atrás a esta presidencia y no hablar sobre el juicio político. Está permanentemente vinculado a su historial", dijo Julian Zelizer, un historiador presidencial de la Universidad de Princeton.

"Trump ahora siempre se convierte en parte de la conversación sobre el mal uso del poder presidencial. Ucrania será su Watergate. Ucrania será su Lewinsky".

Los libros de historia agregarán a Trump a la sección que presenta a Bill Clinton, acusado hace 21 años por mentir bajo juramento sobre su relación con la pasante de la Casa Blanca, Monica Lewinsky, y Andrew Johnson, acusado hace 151 años por desafiar al Congreso de Reconstrucción. Richard Nixon, quien evitó la acusación renunciando durante la investigación de Watergate, también está allí.

El propio Trump es muy consciente del impacto que la acusación puede tener en su legado.

Los aliados en los últimos meses lo han descrito como "agitado" sobre esa perspectiva, tomando la acusación más como un ataque personal y un intento de deslegitimar su presidencia que un juicio sobre su conducta. Trump dijo el martes que asume cero responsabilidad por su juicio político.

"Pocas personas en una posición alta podrían haber soportado o pasado esta prueba'', escribió Trump en una carta de seis páginas a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en la víspera de su juicio político. "No sabes, ni te importa, el gran daño y el daño que has infligido a los maravillosos y amorosos miembros de mi familia ''.

La carta, plagada de signos de exclamación, mayúsculas al azar y decenas de quejas, retrataba al Presidente como víctima de un ataque injusto y políticamente motivado.

"Dentro de cien años, cuando la gente mire hacia atrás en este asunto, quiero que lo entiendan y aprendan de él, para que nunca le vuelva a pasar a otro presidente '', escribió.

Con los republicanos en control del Senado, la absolución de Trump en un juicio en enero allí parece asegurada.

Afirmó que una reacción pública contra la acusación puede ayudarlo políticamente al despedir a partidarios leales y atraer a más independientes a su causa. Ha reflexionado sobre celebrar su victoria posterior al veredicto, un verdadero "Tour de inocencia", similar al "Tour de agradecimiento" que realizó durante la transición presidencial de 2016.

El historiador presidencial Jon Meacham indicó que el juicio político convertirá a Trump en el "primer presidente insurgente en el cargo en la historia de Estados Unidos''. Comparó el partidismo del momento al tribalismo del siglo XIX que rodeó a Johnson y la Reconstrucción, requiriendo que una nación dividida "evalúe lo que se dice en lugar de simplemente felicitar a la persona que lo dice''.

Con una capacidad única para llamar la atención, Trump ha dominado al Partido Republicano, lo ha reformulado a su imagen incluso y desafiado su ortodoxia. Ha emocionado a su base de seguidores con su estilo de confrontación y su retórica dura, y usado su cuenta de Twitter para luchar contra rivales políticos y disputar desde el principio las acusaciones de interferencia electoral extranjera durante la investigación de Rusia del Fiscal especial Robert Mueller.

Mientras Trump escapó de ese episodio, la historia de Ucrania sorprendió a la Casa Blanca con la velocidad con la que se difundió en Washington. Trump recurrió a la misma estrategia: negar, retrasar, denunciar, pero no pudo evitar una investigación de juicio político a manos de la Cámara controlada por los demócratas.

Kellyanne Conway, consejera principal del presidente, rechazó el miércoles la noción de que Trump cree que su legado se verá empañado por el juicio.

"No, no lo hace", dijo Conway. "Lo ve como una mancha en el legado de personas que han estado tan concentradas y empeñadas en destituirlo de su cargo" o en su propio beneficio personal.

Mientras Clinton se disculpó por su comportamiento y Nixon se hizo a un lado, Trump se mantuvo incólume y mantuvo su afirmación de que tuvo una llamada telefónica "perfecta" con el presidente de Ucrania. Trump y muchos de sus defensores republicanos han rechazado el testimonio de los testigos sobre los esfuerzos de Trump para presionar a Kiev a investigar al potencial rival electoral Joe Biden.

En un mitin en Michigan que comenzó pocos minutos después de que la Cámara iniciara su votación histórica, Trump trató de minimizar públicamente la mancha en su registro.

"Es un juicio político. Con Richard Nixon, podría verlo como un ser muy oscuro'', dijo Trump. "No sé ustedes, pero la estoy pasando bien. Pero también sé que tenemos un gran grupo de personas detrás del Partido Republicano ''.

El índice de aprobación del Presidente ha permanecido en gran medida sin cambios durante la investigación de juicio político.

La polarización extraordinaria en torno al juicio político no es nueva, pero el feroz partidismo esta vez se ha visto reforzado por un aspecto único de este momento: Trump enfrenta una reelección, mientras que Clinton y Nixon estaban a la mitad de sus segundos términos cuando se enfrentaron a la amenaza del juicio político.

El resultado de esa elección puede alterar cómo se recuerda en última instancia el juicio político de Trump.

"Donald Trump ahora será sinónimo de juicio político. No hay forma de venderlo como una insignia de honor. Es un medallón de la vergüenza '', dijo Douglas Brinkley, historiador presidencial de la Universidad de Rice.

"Pero si gana, la acusación parece algo menor. Significa que lo desafió y rehizo el moderno Partido Republicano a su propia imagen y los mantuvo leales".