Calor abrasador sigue azotando el suroeste de EU

Reno, Nevada.- Se espera que la primera ola de calor del año mantenga su dominio en el suroeste de Estados Unidos por lo menos un día más, el viernes, después de que se rompieran récords en la región con temperaturas que superaron los 43 grados Celsius (110 grados Fahrenheit) desde California hasta Arizona. Aunque el inicio oficial del verano aún está a dos semanas de distancia, aproximadamente la mitad de Arizona y Nevada estaban bajo una alerta de calor excesivo, que el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos extendió hasta el viernes por la noche. La alerta se prolongó hasta el sábado en Las Vegas, donde nunca había hecho tanto calor tan temprano en el año. "Se pueden esperar temperaturas altas de hasta 10 a 15 grados por encima de lo normal, con temperaturas máximas récord probables para algunos lugares hasta el viernes", dijo el servicio meteorológico en Las Vegas. Las temperaturas comenzarán a disminuir lentamente durante el fin de semana, pero se mantendrán por encima de lo normal hasta principios de la próxima semana. "Hace mucho calor", dijo Eleanor Wallace, de 9 años, quien visitaba Phoenix desde el norte de Utah el jueves celebrando su cumpleaños con su madre, Megan Wallace. El Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix, donde el nuevo récord de 45 °C (113 °F) el jueves superó el récord anterior de 44 °C (111 °F) establecido en 2016, calificó las condiciones de "peligrosamente calurosas". Hasta el momento, no hubo informes de muertes relacionadas con el calor ni traumatismos graves. Pero en un mitin de campaña para el presunto candidato presidencial republicano Donald Trump en Phoenix, 11 personas sufrieron agotamiento por calor a última hora de la tarde y fueron llevadas al hospital, donde fueron atendidas y dadas de alta, dijeron funcionarios del cuerpo de bomberos. Y en Las Vegas, con un nuevo récord de 43.8 °C (111 °F) el jueves que también igualó la fecha más temprana del año en que la temperatura alcanzó al menos 43.3 °C (110 °F), el Departamento de Bomberos del Condado de Clark dijo que había respondido a al menos 12 llamadas por exposición al calor desde la medianoche del miércoles. Nueve de esas llamadas resultaron en que un paciente necesitara tratamiento hospitalario. Varias otras zonas de Arizona, California y Nevada también batieron récords de uno o dos grados, incluido el Parque Nacional del Valle de la Muerte, con una temperatura máxima récord de 50 °C (122 °F), que superó los 49,4 °C (121 °F) de 1996 en este desierto situado a 59 metros (194 pies) por debajo del nivel del mar, cerca de la frontera entre California y Nevada. Los registros de esta zona se remontan a 1911. El calor ha llegado semanas antes de lo habitual incluso en lugares más al norte y a mayores elevaciones: áreas típicamente una docena de grados más frescas. Eso incluye a Reno, donde la temperatura máxima normal de 27 °C (81 °F) para esta época del año se disparó a un récord de 37 °C (98 °F) el jueves. Los registros de esta zona se remontan a 1888. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica un ligero enfriamiento en toda la región este fin de semana, pero solo de unos pocos grados. En el centro y sur de Arizona, eso aún implicará temperaturas muy elevadas, incluso de hasta 43 °C (110 °F).