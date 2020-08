Calla Patrulla Fronteriza sobre grupo racista en Facebook

Dallas— Brian Hastings, un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, miró con tristeza las cámaras de televisión.

Era el 1 de julio de 2019 y Hastings se enfrentaba a un escándalo: los informes de noticias habían revelado que los agentes de la Patrulla Fronteriza estaban publicando comentarios y memes tremendamente ofensivos en un grupo secreto de Facebook.

Los agentes habían compartido imágenes crudamente manipuladas de hombres agrediendo sexualmente a la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York y antagonista frecuente de la Patrulla Fronteriza, bromeaban sobre los migrantes que murieron al intentar ingresar a Estados Unidos e insultaban racistamente a los centroamericanos. El grupo se llamó a sí mismo “I’m 10-15”, código de radio de la Patrulla Fronteriza para “extranjeros bajo custodia”, e incluía a unos 9 mil 500 agentes actuales o anteriores.

Los críticos de la agencia, que ya estaban preocupados por la separación de las familias migrantes y las condiciones deplorables en los centros de detención, vieron las publicaciones vulgares de Facebook como una prueba más de que una cultura de racismo casual y misoginia estaba enconada dentro de la Patrulla Fronteriza.

Ese día en la televisión nacional, Hastings prometió que cualquier agente que participara en una mala conducta en línea sería responsable. “Nos tomamos muy en serio todas las publicaciones que se hicieron hoy”, dijo Hastings, quien en ese entonces era el jefe de operaciones policiales de la patrulla y ahora supervisa el sector del Valle del Río Grande. “Cada una de estas acusaciones será investigada a fondo”. La unidad de asuntos internos de Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia que supervisa a la Patrulla Fronteriza, ya había abierto una investigación, dijo.

En cuestión de días, los horrorizados líderes del poderoso Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes anunciaron una investigación separada del grupo, cuya existencia fue expuesta por primera vez por el diario ProPublica.

Pero ahora, más de un año después de una de las investigaciones internas más radicales en la historia de la agencia, el CBP ha proporcionado poca información nueva sobre “I’m 10-15” o sus esfuerzos para abordar las actitudes tóxicas dentro de las filas. En cambio, ha publicado un resumen básico de sus hallazgos. La agencia no ha dicho quién estaba detrás del grupo o sus publicaciones más atroces. Y no ha explicado cómo ese grupo, cuyos miembros incluían a Carla Provost, entonces la oficial de más alto rango de la Patrulla Fronteriza, había existido durante casi tres años sin ningún tipo de intervención de los jefes de la patrulla.

Y en el Congreso, el comité de supervisión dijo que su trabajo se ha descarrilado por la falta de cooperación de los líderes del CBP, que se han negado a proporcionar a los investigadores los nombres de los empleados que hicieron publicaciones ofensivas o incluso identificar a los agentes que han sido sancionados.

“Más de un año después de que se reportó la existencia del grupo, el CBP continúa obstruyendo una investigación del Congreso sobre los resultados de los hallazgos de la agencia, protegiendo descaradamente a los agentes que han deshumanizado a los inmigrantes y fomentado una cultura de crueldad y violencia”, dijo la demócrata Verónica Escobar, que representa a El Paso, Texas, quien recibió burlas de los agentes en publicaciones de “I’m 10-15”.

El mes pasado, la agencia le dijo a Los Angeles Times que había investigado a 138 empleados, y finalmente decidió despedir a cuatro de ellos, suspender a 38 sin paga y emitir advertencias o reprimendas a más de dos docenas. Los investigadores del CBP absolvieron a 60 agentes de cualquier delito.

Pero el CBP no ha revelado los delitos exactos que llevaron a esta ola de despidos y otras sanciones, ni ha revelado los hechos clave, como el nombre, rango o ubicación de los empleados que han sido sancionados. Dicha información podría revelar grupos preocupantes de agentes o supervisores en una estación en particular y si los términos de la disciplina eran apropiados. La agencia ha sostenido durante mucho tiempo que la ley federal de privacidad le prohíbe identificar a los empleados que han sido declarados culpables de mala conducta y, por lo general, no divulga los nombres de los agentes de la Patrulla Fronteriza de primera línea.

En respuesta a las preguntas del diario ProPublica sobre los términos de las suspensiones que ha impuesto, un portavoz del CBP sólo proporcionó respuestas generales. “No podemos compartir detalles específicos, sin embargo, las suspensiones generalmente oscilan entre 3 y 14 días”, dijo el vocero.

Según los términos del contrato sindical de la Patrulla Fronteriza, las suspensiones de hasta 14 días se consideran castigos relativamente menores, mientras que las que se extienden más allá de las dos semanas se consideran más graves.

Si bien el CBP no ha nombrado a los empleados que despidió, fuentes de la Patrulla Fronteriza dijeron que uno de los que fue destituido es Waldemar Ortiz, un agente que trabajaba en la estación en Deming, Nuevo México. Las fuentes solicitaron el anonimato porque habían salido de la cadena de mando oficial para compartir información.

Ortiz, exinfante de marina de Estados Unidos, publicó comentarios que sugieren que los agentes de la Patrulla Fronteriza encierran a los inmigrantes indocumentados en contenedores de envío, según The Intercept, que obtuvo una gran cantidad de contenido del grupo de Facebook. Las acciones específicas que llevaron a la destitución del agente siguen sin estar claras.

Una fuente dijo que Ortiz, quien ha contado con el apoyo del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, el sindicato que representa a los aproximadamente 20 mil agentes de la Patrulla Fronteriza del país, podría potencialmente recuperar su trabajo en una próxima audiencia de arbitraje. Ortiz no respondió a una solicitud de comentarios del diario ProPublica, ni tampoco el presidente del sindicato, Brandon Judd.

El sindicato ha condenado las publicaciones ofensivas de Facebook, diciendo que el “contenido inapropiado” no es representativo “de nuestros empleados y hace un gran daño a todos los agentes de la Patrulla Fronteriza, la inmensa mayoría de los cuales desempeñan sus funciones de manera honorable”.

ProPublica no ha conseguido los nombres de los otros tres empleados que fueron despedidos o si apelarán sus despidos.

En una audiencia judicial no relacionada el año pasado en San Francisco, una abogada del CBP, Laura Myron, argumentó que los documentos que identifican a los agentes de la Patrulla Fronteriza acusados de mala conducta no deben ser divulgados al público. Citando varios fallos de la Corte Federal, Myron dijo a un panel de jueces del Noveno Circuito que las agencias gubernamentales están obligadas a proteger la privacidad de “empleados gubernamentales individuales, especialmente aquellos en un nivel inferior” (la audiencia se centró en los esfuerzos de la ACLU para obtener registros disciplinarios de la Patrulla Fronteriza a través de la Ley de Libertad de Información).

Si bien el CBP ha entregado dos grandes lotes de documentos al comité de supervisión de la Cámara, los nombres y otra información clave fueron tachados, lo que limita la utilidad de los registros, dijo un asistente del comité a ProPublica. No está claro por qué la disputa entre el CBP y el Congreso se ha prolongado durante tantos meses, ya que los comités del Congreso con frecuencia reciben información confidencial, incluso clasificada, de las agencias del Poder Ejecutivo.

“Están obstruyendo nuestra investigación al negarse a levantar los informes y al ocultar los nombres y roles de los empleados del CBP, así como su conducta”, dijo el asistente. “Esto limita severamente nuestra capacidad para realizar supervisión y determinar si los empleados específicos que hicieron estas publicaciones amenazantes y repugnantes continúan trabajando para el CBP en posiciones de poder sobre inmigrantes y niños”.

El 20 de julio, la presidenta del comité, la representante Carolyn Maloney, una demócrata de Nueva York, publicó uno de los documentos redactados en línea. Es un “acuerdo de última oportunidad” de tres páginas entre funcionarios de la Patrulla Fronteriza y un agente que aparentemente estuvo involucrado con el grupo de Facebook. El expediente, que se asemeja a un acuerdo de culpabilidad de un caso penal, muestra que los líderes del CBP inicialmente recomendaron que el agente fuera despedido. Sin embargo, al final, el agente fue suspendido de su servicio durante siete días por conducta poco profesional y otro cargo.

A partir del documento, es imposible determinar la naturaleza de la violación del agente, qué comandante de patrulla decidió evitar el despido del agente o dónde está laborando el agente.

Cuando se le preguntó sobre los reclamos del comité, un portavoz del CBP sólo dijo que la agencia “continúa proporcionando documentos al comité” a medida que se investigan y cierran los casos disciplinarios.

Los investigadores del Congreso inicialmente solicitaron entrevistas con 11 empleados de la Patrulla Fronteriza, incluido Provost, el exjefe; Rodney Scott, el actual jefe, y el jefe del sector de Laredo, una región clave en el sur de Texas. Sin embargo, el estancamiento de los registros ha llevado a los investigadores a cancelar todas las entrevistas, dijo el asistente del comité. El comité no ha dicho por qué quería entrevistar a los 11 empleados.

Provost ha dicho que no estaba al tanto de las publicaciones ofensivas y que rara vez visitaba el grupo de Facebook.

“Todavía no he visto que la gerencia y los funcionarios superiores en Washington D.C. rindan cuentas por lo que sucedió”, dijo un agente de la Patrulla Fronteriza, que pidió permanecer en el anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios. “¿Me estás diciendo que no sabían lo que estaba pasando en el grupo de Facebook? No lo creo”.